TOTO's tips: Tadic jaagt op Narsingh, terwijl Klaassen zichzelf wil overtreffen

Zaterdag, 8 mei 2021 om 13:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 10:51

Het is de ergste nachtmerrie van menig Feyenoord-fan: een Amsterdams kampioensfeest in de Rotterdamse Kuip. Dat leed blijft Het Legioen bespaard, maar het idee van een erehaag voor kampioen Ajax in De Kuip maakt het er allemaal niet veel beter op. Als klap op de vuurpijl is het ook nog eens hommeles binnen Feyenoord. De magie tussen trainer Dick Advocaat en de spelers lijkt zo goed als uitgewerkt. Daarnaast mist de ploeg zondag twee dragende spelers én mag Feyenoord zich zo goed als zeker op gaan maken voor een zuur toetje in de vorm van de play-offs. Een Klassieker onder hoogspanning dus. Samen met TOTO blikken we vooruit op Feyenoord – Ajax!

Het is voor het eerst sinds 18 mei 1995 dat Ajax als net gekroonde kampioen op bezoek komt in De Kuip. In dat seizoen werden de Amsterdammers in speelronde 32 kampioen door FC Volendam met 4-1 te verslaan. Vier dagen later waren de mannen van Louis van Gaal met liefst 0-5 te sterk voor Feyenoord. Ajax speelde een week later de Champions League-finale en trad dus zeker niet aan in de sterkste opstelling. In de 38e minuut zette Marc Overmars de bezoekers op voorsprong, maar na rust ging het pas écht lopen bij de Amsterdammers. Door twee treffers van Kanu en doelpunten van Edgar Davids en Peter van Vossen werd het een pijnlijke afstraffing voor Feyenoord.

Bij Feyenoord is het allereerst de vraag of de nederlaag tegen ADO niet nog tijden doordreunt. Ga er maar staan, na een pijnlijke nederlaag tegen de rodelantaarndrager een week later opdraven tegen de koploper. Dat dat niet bij voorbaat een nederlaag hoeft te betekenen, is al meermaals bewezen in de rijke Eredivisie-historie. De vorige keer dat een team verloor van de ploeg die op dat moment laatste stond, maar in de volgende Eredivisie-wedstrijd wél de koploper wist te verslaan, was in februari 2012. Toen verloor FC Groningen met 2-0 op bezoek bij hekkensluiter VVV en werd vervolgens koploper PSV met 3-0 verslagen in Groningen. Het kan dus, maar ook de historische resultaten van Feyenoord tegen Ajax zijn niet in het voordeel van de Rotterdammers. Feyenoord won slechts een van de laatste zestien Eredivisie-ontmoetingen met Ajax (vier remises, elf nederlagen) en kwam in vier van de laatste vijf wedstrijden tegen de rivaal niet tot scoren. De enige uitzondering in die reeks? Inderdaad, de 6-2 zege van 27 januari 2019.

Feyenoord zal het in ieder geval moeten doen zonder twee sterkhouders. Jens Toornstra en Steven Berghuis zijn allebei geschorst voor de Klassieker. Het is maar de vraag of Dick Advocaat, die als trainer tegen geen enkele huidige Eredivisie-ploeg zo weinig punten per duel pakte als tegen Ajax (0,8), dat gemis op kan vangen. Zeven van de laatste tien Eredivisie-doelpunten van Feyenoord tegen Ajax werden aangegeven en/of afgemaakt door de Toornstra (drie goals, drie assists) en Steven Berghuis (één goal, twee assists). Bij Ajax zullen de belangrijkste spelers waarschijnlijk gewoon op het veld staan. Aanvoerder en assistkoning Dusan Tadic, die tegen FC Emmen zijn totaal aantal assists op zestien bracht, zal proberen het recordaantal van 21 assists in een Eredivisie-seizoen deze eeuw, dat op naam staat van Luciano Narsingh, uit de boeken te spelen. Davy Klaassen, die tot dusver twaalf keer trefzeker was dit seizoen, heeft nog maar twee treffers nodig om zijn hoogste totaal in een Eredivisie-campagne te evenaren.

