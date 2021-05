PSV volgt voorbeeld Ajax met rechterhand voor technisch directeur De Jong

Dinsdag, 4 mei 2021 om 15:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:55

Jan Vennegoor of Hesselink gaat een prominentere rol krijgen bij PSV als het gaat om het spelersbeleid, zo verzekert Voetbal International dinsdagmiddag. De oud-profvoetballer was al in dienst bij de Eindhovense club, maar gaat nog nauwer samenwerken met technisch directeur John de Jong. Laatstgenoemde verlengt zijn contract bij de Eindhovense club tot 2024. De functie van hoofdscout zal na dit seizoen worden ingevuld door Denny Spronck.

Het Eindhovens Dagblad meldde eerder al dat PSV voornemens was om het contract van De Jong te verlengen. De huidige nummer twee van de Eredivisie is tevreden over zijn werkzaamheden en heeft hem daarom reeds gevraagd of hij langer in het Philips Stadion wilde blijven. Volgens de krant is het de bedoeling dat De Jong samen met trainer Roger Schmidt en algemeen directeur Toon Gerbrands komend seizoen het ‘belangrijke driemanschap’ blijft vormen. De 44-jarige De Jong werd in 2018 aangesteld als opvolger van Marcel Brands, die naar Everton vertrok.

"Ik vind de komende drie jaar een mooie periode om het succes terug te brengen en om te helpen PSV weer toekomstbestendig te maken", vertelt De Jong in gesprek met Voetbal International. "Ik zit hier nu 21 jaar en als mensen het over mij hebben, zeggen ze: 'Flegmatiek, linkspootje, of dat ik als directeur en als mens zo toegankelijk ben'. Vind ik allemaal prima, maar vergis je niet: ik doe alles om prijzen te winnen met PSV. Die innerlijke drive is echt enorm groot." De Jong werd eerder nog in verband gebracht met AS Roma, maar tot een transfer naar Italië kwam het niet.

De technisch directeur zal in zijn werkzaamheden nauwer gaan samenwerken met Vennegoor of Hesselink. De oud-spits van PSV ruilt daarmee zijn functie als hoofdscout in. "Hij heeft als hoofdscout veel tijd geïnvesteerd in zijn netwerk en het leren kennen van de spelersmarkt van 16 tot en met 21 jaar in binnen- en buitenland", aldus De Jong. "We hebben 65 contractspelers, allemaal met hun eigen agent en hun eigen verhaal bij PSV. Het is goed de taken te gaan verdelen. Jan is de link tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal. Hij gaat ook zijn contract verlengen. Nog langer dan ik, dat is ook richting de toekomst goed."

De Jong krijgt de komende transferzomer een groot budget. PSV maakte onlangs melding van een flinke kapitaalinjectie van naar verwachting vijftig miljoen euro. Volgens algemeen directeur Gerbrands kan De Jong door de extra miljoenen sneller handelen op de transfermarkt. “We zijn gezond en dit is alleen om de slagkracht te vergroten. Waar we eerst moesten wachten op een uitgaande transfer, kunnen we nu preventief handelen”, liet Gerbands optekenen in De Telegraaf.