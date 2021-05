AS Roma slaat slag en haalt José Mourinho binnen

Dinsdag, 4 mei 2021 om 15:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:34

José Mourinho is met ingang van komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van AS Roma, zo brengt de Italiaanse club dinsdag naar buiten. De onlangs bij Tottenham Hotspur ontslagen coach is de opvolger van Paulo Fonseca, die bezig is aan zijn laatste weken als trainer in Rome. Dinsdagochtend werd bekendgemaakt dat de huidige Roma-trainer na afloop van dit seizoen vertrekt uit het Stadio Olimpico. Mourinho tekent een driejarig contract bij de halvefinalist in de Europa League.

"We vinden het echt geweldig dat José Mourinho binnenkort deel uitmaakt van de AS Roma-familie", jubelen clubpresident Dan Friedkin en vice-president Ryan Friedkin dinsdag in een gezamenlijk statement op de website van de Italianen. "Het is een geweldige kampioen die zich op elk niveau heeft bewezen als trainer. Met zijn waanzinnige leiderschapskwaliteiten en ruime ervaring zal José een hoop toevoegen aan ons ambitieuze project voor de komende jaren. Zijn aanstelling is een grote stap in het bouwen van een winnaarscultuur voor de lange termijn."

?? ???????????????????? L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Mourinho is vooral dankbaar voor de kans die hem wordt geboden door AS Roma. "Mijn dank gaat uit naar de familie Friedkin om mij het vertrouwen te geven om deze club te mogen leiden. En om deel uit te maken van hun visie. Na enkele gesprekken met de eigenaren had ik gelijk door wat voor ambities ze hebben bij deze club. Die ambities komen precies overeen met die ambities die mij als trainer altijd hebben gemotiveerd. In de komende jaren willen we samen successen behalen voor deze club." Mourinho is daarnaast lovend over de Roma-aanhang. "Hun passie heeft mij overtuigd. Ik kan niet wachten op komend seizoen."

Mourinho beleefde eerder in Italië één van zijn meest succesvolle periodes als trainer. Met Internazionale veroverde de nieuwbakken Roma-coach namelijk de landstitel (tweemaal), Coppa Italia en als absoluut hoogtepunt de Champions League in 2010. In 2009 werd hij als coach van Inter uitgeroepen tot Wereldclubtrainer van het Jaar. Mourinho werd vorige week maandag op straat gezet door Tottenham Hotspur, na een dienstverband van bijna anderhalf jaar.