Onderzoek naar overtreden coronaregels op barbecue in villa Messi

Dinsdag, 4 mei 2021 om 14:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:59

De barbecue die Lionel Messi maandag hield voor de voltallige selectie van Barcelona krijgt mogelijk een staartje. Competitie-organisator LaLiga is namelijk een onderzoek gestart naar de aanvaller van Barcelona, zo is dinsdag wereldkundig gemaakt. De barbecue in de tuin van de villa van Messi is mogelijk in strijd met de in Spanje geldende coronaregels. Mocht het COVID 19-protocol van de Spaanse competitie daadwerkelijk zijn geschonden, dan legt LaLiga de kwestie wellicht voor aan de tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond.

Barcelona benadrukte eerder deze dinsdag al dat het een privékwestie betreft en dat de club in geen enkel geval betrokken is geweest bij de barbecue van de Barcelona-selectie. "Dit is een privéaangelegenheid", zo liet een woordvoerder van de Spaanse titelkandidaat weten in een reactie aan Cadena SER. "De spelers worden meerdere keren per week getest op corona en vormen derhalve samen een bubbel. Deze barbecue kunnen we dus feitelijk beschouwen als een lunch onder werktijd."

Bij de door Messi georganiseerde barbecue waren maandag circa veertig mensen aanwezig. Hoewel de feestelijkheden in de buitenlucht plaatsvonden, zijn wel degelijk de coronaregels van Catalonië overtreden. Momenteel is het niet toegestaan om in de buitenlucht met meer dan zes mensen samen te komen. Binnenshuis ligt de grens op dit moment op vier personen. Een bron binnen de Spaanse bond meldt dinsdag aan ABC dat het overtreden van de coronaregels flinke gevolgen kan hebben voor Messi en zijn ploeggenoten. "De protocollen van LaLiga zijn geschonden."

Eerder dit seizoen werd onderzoek gedaan naar Sevilla en Sporting Gijon vanwege het overtreden van het coronaprotocol in Spanje. Enkele spelers van Sevilla, onder wie Luuk de Jong, boden al snel hun excuses aan voor het organiseren van een barbecue. Koploper Atlético Madrid hadden onlangs een vergelijkbaar uitje, al ligt dat volgens de bron van de voetbalbond in Spanje wel anders. "Zij hadden ons van te voren ingelicht over wat ze gingen doen. We waren dus op de hoogte van het feestje en aan alle veiligheidsvoorschriften werd voldaan. Bij de barbecue van Messi kwamen we erachter via de media", zo klinkt het in gesprek met ABC.

Direct na de ochtendtraining op het trainingscomplex van Barcelona vertrok de selectie maandag voor een uitgebreide lunch naar de woning van Messi. Het komt vaker voor dat de spelersgroep na de training samen gaat eten, maar het is uniek dat de aanvoerder van Barça de deuren van zijn huis opent om gezamenlijk te lunchen. Onder het mom van hacer piña (vrij vertaald: teambuilding) genoten de spelers met aanhang na van de 2-3 zege op Valencia.