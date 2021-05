Lukaku rakelt oude vete met Ibrahimovic op na kampioenschap: ‘En nu buigen’

Dinsdag, 4 mei 2021 om 13:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:31

Romelu Lukaku heeft via Instagram een sneer uitgedeeld richting Zlatan Ibrahimovic. De aanvaller van Internazionale vierde afgelopen zondag met zijn ploeg voor het eerst sinds zijn vertrek bij Anderlecht in 2010 het landskampioenschap, nadat Atalanta zich verslikte op bezoek bij Sassuolo (1-1). Lukaku greep het moment aan om een oude vete met Ibrahimovic op te rakelen. De twee aanvalsleiders kregen in januari in de kwartfinale van de Coppa Italia een woordenwisseling, waarbij Lukaku zijn hoofd tegen dat van Ibrahimovic aandrukte.

"De echte God heeft de koning gekroond. En nu buigen. Groeten, de koning van Milaan", schreef Lukaku maandagmiddag op Instagram bij een foto met een aantal juichende ploeggenoten. Een boodschap die gericht is aan Ibrahimovic, daar beide aanvallers sinds hun aanvaring in januari tussen Internazionale en AC Milan in de clinch liggen. De vete begon in februari vorig jaar, toen Lukaku met Inter met 4-2 te sterk was in de stadsderby en de Belgische spits trefzeker was. "Er is een nieuwe koning in de stad", slingerde Lukaku het internet op, refererend aan de terugkeer van Ibrahimovic op de Italiaanse velden.

Ruim een half jaar later waren de rollen omgedraaid en zorgde Ibrahimovic met twee treffers voor een zege van Milan op de stadsgenoot en aartsrivaal. "Milaan heeft nooit een koning gehad. Milaan heeft een God", schreef de Zweed. De online strijd kende zijn ontknoping op het veld in de ontmoeting van 26 januari, toen de aanvallers een woordenwisseling uitvochten in de kwartfinale van de beker. Beide spitsen stonden daarbij zelfs met de hoofden tegen elkaar. "Well let's go inside you bitch! Fuck you and your wife! You want to speak about my mother you son of a bitch? I'll shoot you in your head", schreeuwde Lukaku Ibrahimovic toe nadat hij in de rust de confrontatie zocht.

"Go do your voodoo shit, you little donkey (ezel, red.)", pareerde Ibrahimovic. Met de woorden 'go do your voodoo shit' doelde hij mogelijk op een affaire die rond Lukaku's transfer van Everton naar Manchester United in 2017 speelde. Everton-eigenaar Farhad Moshiri claimde destijds dat Lukaku zijn beslissing om weg te gaan bij the Toffees had genomen op basis van 'een voodoobericht' van zijn moeder, maar dat werd door Lukaku in alle toonaarden ontkend. Ibrahimovic plaatste daags na het duel een tweet waarin hij ontkende racistische denkbeelden te hebben. “We hebben allemaal hetzelfde ras en zijn allemaal gelijk. Wij zijn allemaal spelers en sommigen zijn beter dan anderen.”