‘Geen zorgen voor Koeman ondanks nieuwe flirt tussen Barcelona en Xavi’

Dinsdag, 4 mei 2021 om 11:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:25

Al-Sadd is naar verluidt niet van plan om de samenwerking met trainer Xavi te verlengen, waardoor de geruchten over een terugkeer bij Barcelona weer de kop opsteken. Volgens verschillende Spaanse media staat de clubicoon niet onwelwillend tegenover een functie bij de Catalaanse grootmacht. Er wordt al gerept over een plaats voor Xavi in de directie van Barcelona, dat sinds maart onder leiding staat van de nieuwe voorzitter Joan Laporta.

Door de goede prestaties van Ronald Koeman als trainer is het volgens berichtgeving uit Spanje niet aannemelijk dat Xavi op termijn de rol van hoofdtrainer op zich zal nemen. De voormalig middenvelder werd in januari 2020 al eens genoemd als nieuwe coach van Barcelona, als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde. Destijds werd echter gekozen voor Quique Sétien. Laatstgenoemde trainer werd in augustus vorig jaar op straat gezet na de smadelijke 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Koeman werd korte tijd later aangesteld als de nieuwe oefenmeester in het Camp Nou.

In aanloop naar de presidentsverkiezingen van begin maart dook de naam van Xavi weer op in Barcelona, zeker ook omdat presidentskandidaat Víctor Font hem als gedroomde opvolger van Koeman zag. Xavi maakte vervolgens in een open brief duidelijk dat hij het nog te vroeg vindt voor een terugkeer in Barcelona als trainer. "Er zal zeker een moment komen dat het tijd wordt de volgende stap in mijn carrière te zetten, maar nu focus ik me op mijn tijd hier en wil ik mijn kans grijpen om een kleine rol te spelen in het spannende avontuur van Qatar richting 2022."

Enkele maanden later is de situatie heel anders, nu de samenwerking tussen Al-Sadd en Xavi binnenkort ten einde lijkt te komen. De club werd onlangs uitgeschakeld in de Aziatische Champions League en de clubleiding wil na twee jaar een nieuwe weg inslaan, zo melden media in Qatar. In februari was Xavi overigens nog duidelijk over een toekomstige terugkeer bij Barcelona. "Ik heb veel respect voor Ronald Koeman, de huidige coach van Barcelona. Maar dat betekent niet dat ik ooit de trainer van Barcelona wil worden. Dat heb ik al heel vaak aangegeven. Desondanks zal ik de huidige trainer nooit voor de voeten lopen", aldus Xavi, die in totaal 767 keer uitkwam in het shirt van de Catalanen.