Feyenoord loopt tegen problemen aan bij verlengen tweetal contracten

Dinsdag, 4 mei 2021 om 11:35 • Rian Rosendaal

Dick Advocaat stelde na het debacle van Feyenoord tegen ADO Den Haag (3-2) van zondag dat er meer speelt bij sommige spelers: "Een aantal speelt niet voor niets zo zwak, dan weet je: er is iets aan de hand." Volgens de coach zijn sommigen meer bezig met 'contracten, geld en hun toekomst'. Voetbal International weet twee dagen later te melden dat de contractonderhandelingen met Lutsharel Geertruida en Marcos Senesi moeizaam verlopen. Met beide spelers kan voorlopig geen akkoord worden bereikt over contractverlenging, zo klinkt het.

In het geval van Geertruida, die in De Kuip vastligt tot medio 2022, is het verschil tussen vraag en aanbod blijkbaar zó groot, dat een akkoord tussen beide partijen momenteel ver weg is. De Feyenoord-leiding wil daarnaast het tot 2023 lopende contract van Senesi graag openbreken en verlengen. De Argentijnse verdediger stelt echter enige voorwaarden waaraan de Rotterdamse club onmogelijk kan voldoen, zo benadrukt Voetbal International. Het is niet uitgesloten dat Senesi, al meer dan eens gelinkt aan een overgang richting Napoli, deze zomer voor een miljoenenbedrag wordt verkocht.

Naast Geertruida en Senesi wordt ook de toekomst van Orkun Kökcü besproken. De middenvelder heeft bij Feyenoord een contract tot de zomer van 2025, maar het lijkt niet aannemelijk dat hij nog vier jaar in De Kuip speelt. Kökcü wordt op de voet gevolgd door onder meer AC Milan en AS Roma, terwijl in het recente verleden ook Leicester City en Sevilla in de markt waren. Zijn vader, tevens de zaakwaarnemer van de Feyenoorder, maakte onlangs al een rondgang door Italië om alle opties te bekijken.

Mocht Geertruida besluiten te vertrekken, dan gaat de nieuwe trainer Arne Slot zeer waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe rechtsback. Bart Nieuwkoop koos vorige week namelijk voor een meerjarig contract bij het Belgische Union Sint-Gillis. Daarnaast zijn er twijfels over het aanblijven van Steven Berghuis, die Feyenoord voor vier miljoen euro kan verlaten deze zomer. Voetbal International verwacht daarnaast dat er afscheid zal worden genomen van Nicolai Jörgensen. De Deense spits wilde de club in de winterstop al verlaten, maar toen bleef een vertrek uit Nederland uit.