‘Bayern München kan fluiten naar miljoenenbedrag voor Zirkzee’

Dinsdag, 4 mei 2021 om 10:53 • Rian Rosendaal

Joshua Zirkzee keert binnenkort terug bij Bayern München. Parma had de optie om de aanvaller voor vijftien miljoen euro definitief over te nemen. Door de degradatie is de Italiaanse club echter niet in staat om de koopoptie in de huurovereenkomst met Bayern te lichten, zo weet Kicker te melden. Zirkzee werd in januari naar de Serie A-club gestuurd, maar het is allesbehalve een geslaagd avontuur geworden voor de aanvaller.

Mede door aanhoudend blessureleed kwam Zirkzee bij Parma tot slechts vier optredens voor de nummer negentien in de Serie A. Kort na zijn entree kreeg de huurling speeltijd in de competitiewedstrijden tegen Bologna (35 minuten) en Hellas Verona (33 minuten) in februari. Een blessure hield Zirkzee vervolgens enige tijd aan de kant. Pas halverwege maart kwam de spits weer in actie in de ontmoetingen met AS Roma (29 minuten) en Genoa (11 minuten). Een binnenbandblessure hield hem vervolgens aan de kant. Parma verloor maandagavond met 1-0 van Torino en kan derhalve degradatie naar de Serie B niet meer voorkomen.

Het artikel gaat verder onder de video Highlights | Mainz - Bayern München | St. Juste & Boëtius verpesten titelfeest Bayern Meer videos

Zirkzee speelde in de afgelopen maanden dus geen enkele keer de volle negentig minuten in het shirt van Parma, terwijl ook doelpunten en assists uitbleven. De door Bayern verhuurde aanvaller had naast pech met blessures ook te maken met de concurrentie van onder meer Graziano Pellè en Andreas Cornelius. Volgens Kicker was het sowieso de vraag geweest of de leiding van Parma bereid zou zijn geweest om vijftien miljoen euro neer te leggen voor een speler die amper is actie is gekomen.

Voor Zirkzee rest nu waarschijnlijk niets anders dan een zomerse terugkeer bij Bayern, waar Robert Lewandowski de onomstreden nummer één in de spits is. Daarnaast maakt stand-in Eric Maxim Choupo-Moting een goed seizoen door en de aanvaller kan volgens verschillende Duitse media zelfs een nieuw contract in München tegemoet zien. Het is dan ook nog maar de vraag of Zirkzee bij der Rekordmeister veel aan spelen zal toekomen. Het is nog niet bekend of hij voor een nieuwe verhuurperiode in aanmerking komt.