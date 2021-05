‘Ik wil dat hij bij Ajax tot wasdom komt, dus wat mij betreft blijft hij gewoon’

Dinsdag, 4 mei 2021 om 10:07 • Rian Rosendaal

Ryan Gravenberch moet nog minstens een jaar bij Ajax blijven, zo oordeelt zijn vader. Ryan Gravenberch senior is van mening dat de pas achttienjarige middenvelder eerst een heel seizoen stabiel moet presteren, voordat hij gaat nadenken over een transfer naar een Europese topcompetitie. Gravenberch junior moet vooral op mentaal gebied nog enkele stappen zetten, zo luidt het oordeel.

"Die laatste stap moet hij bij Ajax zetten. Dat moet gewoon en dat heeft hij nog niet gedaan. Ik wil dat hij bij Ajax volledig tot wasdom komt, dus wat mij betreft blijft hij gewoon bij Ajax", krijgt Gravenberch als advies mee van zijn vader in gesprek met Ajax Showtime. "Hij heeft nu pas één volledig seizoen gespeeld en dat was natuurlijk best goed, maar komend seizoen zal hij nóg beter moeten spelen. Dan moet hij ondanks zijn leeftijd echt één van de dragende spelers zijn, zeker als hij het EK gespeeld heeft." Gravenberch hoort later deze maand of hij door bondscoach Frank de Boer wordt opgenomen in de definitieve EK-selectie.

Volgens Gravenberch senior moet zijn zoon ook nog groeien in de hiërarchie van de Ajax-kleedkamer. Voor langere tijd slecht spelen is er wat hem betreft niet meer bij. "Volgend seizoen komt hij er in de kleedkamer niet meer mee weg als hij meerdere wedstrijden op rij slecht speelt. Ik vind echt dat hij eerst nog een stap bij Ajax moet zetten. Hij moet klimmen in de hiërarchie en binnen de selectie meer voor zichzelf gaan opkomen." De vader van de jonge Ajacied gaat hem daarbij overigens niet extra pushen.

"Dat heeft bij Ryan geen zin. Maar hij realiseert zich dat ook wel. Hij denkt zelf ook dat het voor hem nu het beste is om bij Ajax te blijven. In mijn hart, en ook in dat van Ryan, ontwikkelt hij zich eerst nog verder door bij Ajax voordat hij een stap hogerop gaat zetten." Gravenberch, in het recente verleden gelinkt aan onder meer Juventus en Liverpool, beschikt bij Ajax over een contract tot medio 2023. De middenvelder gaf onlangs zelf ook al aan dat hij gewoon in Amsterdam wil blijven. "Ik wil dolgraag bij Ajax blijven. Ik moet me nog meer ontwikkelen. Als ik er klaar voor ben, dan ben ik er klaar voor, maar nu nog niet", zo klonk het na de gewonnen bekerfinale tegen Vitesse bij ESPN.