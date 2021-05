Stefan de Vrij: ‘Een enorm compliment dat zo'n legende zo over je denkt’

Dinsdag, 4 mei 2021 om 07:17 • Daniel Cabot Kerkdijk

Stefan de Vrij geniet na van zijn eerste échte hoofdprijs in zijn loopbaan. Vier jaar na het winnen van de Supercoppa met Lazio veroverde de verdediger afgelopen weekeinde met Internazionale de landstitel in Italië. Een belangrijke prijs voor de Milanese topclub, die in 2009/10 voor het laatst landskampioen was geworden en nadien lastige jaren in sportief en financieel opzicht kende. “Inter heeft lastige jaren gekend, dit is heel groot voor de club”, vertelt De Vrij in het Algemeen Dagblad.

De Vrij looft de stabiliteit en de eenheid van Inter én de rol van Antonio Conte. “Als je onder deze trainer werkt, begrijp je waarom hij zo succesvol is”, geeft de Oranje-international, 29 jaar, aan. “Hij is zo gepassioneerd, zo veel-eisend. En tactisch ijzersterk. We zijn voor elke wedstrijd tot in de kleinste details voorbereid. We weten alles van de tegenstander en hun manier van aanvallen én verdedigen.”

De Vrij als ‘Il miglior difensore della Serie A’ leider van de beste achterhoede

De Vrij, die vorig seizoen werd uitgeroepen tot de beste verdediger van de Serie A, heeft sinds juni vorig jaar meer dan zestig wedstrijden er opzitten. De uitschakeling in de Champions League en meteen ook de Europa League was achteraf misschien wel een zegen. “Dat zal je uit mijn mond nooit horen. Het was een teleurstelling dat we werden uitgeschakeld. En ook nu voel ik me nog fris en fit. Er zijn nog vier competitiewedstrijden en daarna start al snel de voorbereiding op het EK.”

In de optiek van Willem van Hanegem is De Vrij één van de beste verdedigers ter wereld, maar wil niet iedereen dat zien. En dat zou volgens de oud-voetballer en -trainer ook aan de speler zelf liggen. “Ik vond het een enorm compliment om te lezen dat zo'n legende zo over je denkt”, zegt De Vrij. “En hij heeft misschien wel gelijk. Dat ik niet zo vaak op de voorgrond ben te vinden, heeft denk ik ook met mijn karakter te maken. Zo ben ik ook wel een beetje opgevoed en dat vind ik prima.”