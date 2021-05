Dusan Tadic looft toptalent van Ajax: ‘Hij zal alleen maar beter worden’

Dinsdag, 4 mei 2021 om 06:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:34

Dusan Tadic is zonder meer de beste aankoop ooit van directeur voetbalzaken Marc Overmars bij Ajax. Na bijna drie volledige seizoenen in Amsterdamse dienst staat de teller van de aanvaller op 76 doelpunten, 69 assists, twee landstitels, één officieus kampioenschap, twee TOTO KNVB Bekers. Ajax reikte bovendien tot de halve finale van de Champions League en de kwartfinale van de Europa League. “Het was mooi dat we vaak een hoog niveau konden aantikken”, erkent Tadic.

Tadic is tevreden over zijn bijdrage aan de 35e landstitel van Ajax. “Ik heb veel gespeeld en heb van waarde kunnen zijn. Ik word vaak met mijn statistieken geconfronteerd en daar kan ik tevreden over zijn”, benadrukt de Servisch international dinsdag in gesprek met De Telegraaf. “Maar ook buiten het veld wil ik van waarde zijn. Ik ben een van de ervaren spelers en zie het ook als mijn taak om ervoor te zorgen dat het team ook buiten het veld een goede klik heeft.”

Tadic is ervan overtuigd dat Ajax niet het plafond is van Ryan Gravenberch. “Ryan maakt enorme stappen in zijn ontwikkeling, heeft duidelijk gemaakt dat hij niet meer alleen als het aanstormende talent kan worden gezien. Hij heeft echt getoond wat hij in zijn mars heeft, een heel goed seizoen gespeeld en het zal denk ik alleen maar beter worden. Hij is een echt product van de jeugdopleiding.” Ook hoopt hij dat Erik ten Hag nog lang bij Ajax blijft. “De trainer doet het heel erg goed met Ajax. Hij is een professional en in het voetbal gefocust op de kleinste details.”

“Het is een echte topcoach en ik hoop dat hij nog lang bij de club blijft.” Ook de komst van Davy Klaassen was een goede zet van Overmars. "Davy is een echte teamspeler die op meerdere posities kan spelen en daarom echt van waarde is voor het team. Hij is vooral een slimme speler en scoort ook makkelijk. Zijn vele openingstreffers waren erg belangrijk voor ons.”

Tadic verwijst naar een uitspraak van wijlen Johan Cruijff, ‘ik heb een zak geld nog nooit zien scoren’, om aan te geven dat prestaties uit het verleden en de financiële overmacht niet betekenen dat de landstitel van volgend jaar al een zekerheidje is. “Natuurlijk is het handig als je er ten opzichte van andere clubs financieel goed voor staat, maar alleen daarmee ga je zeker niet winnen.”