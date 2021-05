Titeldroom van Sevilla valt plots in duigen door pijnlijke thuisnederlaag

Maandag, 3 mei 2021 om 22:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:55

Sevilla lijkt de landstitel in Spanje te kunnen vergeten. De nummer vier van LaLiga meldde zich de afgelopen weken steeds nadrukkelijker aan het front, dankzij een zegereeks van vijf wedstrijden, maar aan die opmars kwam maandagavond een einde tegen Athletic Club. Iñaki Williams zorgde in de slotminuut voor het enige doelpunt: 0-1. Sevilla heeft nu zes punten achterstand op koploper Atlético Madrid. Luuk de Jong viel in minuut 68 in; Karim Rekik bleef op de bank.

De Jong maakte halverwege de tweede helft zijn entree bij Sevilla, samen met Joan Jordan. De thuisploeg hoopte op een nieuwe impuls, want het spel was in die fase niet sprankelend. Hoewel Ivan Rakitic vlak voor de dubbele wissel een dreigend afstandsschot afvuurde, wist Sevilla het overwicht in balbezit niet om te zetten in serieuze kansen in de openingsfase van de tweede helft. In het eerste bedrijf was de ploeg van Julen Lopetegui enkele keren gevaarlijk geworden. Doelman Unai Simón moest in minuut 24 naar het gras voor een reflex na een harde kopbal van Youssef En-Nesyri; vijf minuten voor de pauze lag Simón opnieuw in de weg, ditmaal toen En-Nesyri rond het strafschopgebied uit de draai schoot.

Sevilla is samen met Barcelona en Real Madrid de club die dit seizoen het vaakst scoorde in het laatste kwartier (dertien keer) en Athletic deed dat twaalf keer. Er hing op basis van de statistieken dus nog een doelpunt in de lucht en daar zocht Sevilla het meest nadrukkelijk naar. Veertien minuten voor tijd waagde Marcos Acuña een afstandsschot met zijn mindere rechterbeen, dat werd gekeerd door Simón. Het was echter Athletic dat de wedstrijd naar zich toetrok. In de laatste minuut van de officiële speeltijd counterden de bezoekers razendsnel. Oihan Sancet kon na aanval van Sevilla opstomen over de eigen helft en de helft van Sevilla en bediende de ingevallen Williams, die fraai afrondde in de rechterbovenhoek.