Sydney van Hooijdonk bezorgt NAC de zege met waanzinnige vrije trap

Maandag, 3 mei 2021 om 22:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:11

NAC Breda heeft maandagavond een eenvoudige zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij NEC genoot de ploeg van trainer Maurice Steijn bij rust al een comfortabele voorsprong, die tot het eindsignaal vastgehouden werd: 0-2. Dankzij de overwinning heeft NAC nog altijd een minimale kans om rechtstreekse promotie naar de Eredivisie af te dwingen, al moet er dan wel een achterstand van vijf punten op nummer twee De Graafschap goedgemaakt worden.

NEC - NAC Breda 0-2

De Nijmegenaren leken goed van start te gaan, daar Rangelo Janga al na zeven minuten een tweede schot op het vijandige doel loste. De spits mocht aannemen en uithalen van binnen het strafschopgebied, maar doelman Nick Olij bracht redding op de inzet. Vervolgens was NAC aan zet. Na een overtreding op Kaj de Rooij in de zestien wees arbiter Edwin van de Graaf resoluut naar de stip. Mounir El Allouchi nam zijn verantwoordelijkheid en schoot overtuigend binnen: 0-1. Tien minuten later verdubbelde NAC de voorsprong.



Een vrije trap ? Van Hooijdonk= Golazo ??@NACnl nog beter dan het gifje, hier is de video! ?? ESPN #?? #necnac pic.twitter.com/uHy0tEeGJl — ESPN NL (@ESPNnl) May 3, 2021

Het was Sydney van Hooijdonk die net buiten de zestien mocht aanleggen voor een vrije trap, die hij op fenomenale wijze in de rechterbovenhoek krulde: 2-0. Op slag van rust konden de bezoekers het leed van NEC nog vergroten toen De Rooij van dichtbij ruimte creëerde voor het schot maar doelman Mattijs Branderhorst op fraaie wijze redding zag brengen. NEC begon vervolgens met aanvallende intenties aan het tweede bedrijf, maar NAC hield vrij eenvoudig stand. In de slotfase kregen onder meer Van Hooijdonk en invaller DJ Buffonge nog goede mogelijkheden om een derde treffer aan te tekenen. De ruststand bleef echter tot het laatste fluitsignaal op het scorebord staan.

Jong PSV - TOP Oss 0-0

De eerste helft van de Noord-Brabantse derby was voor de neutrale kijker een lust voor het oog. Beide teams creëerden de nodige kansen, maar namens TOP Oss had onder meer Mart Remans het vizier niet op scherp staan; Fredrik Oppegärd stuitte namens Jong PSV met een schot van dichtbij op doelman Bo Geens. In het tweede bedrijf zou laatstgenoemde nog van het veld gestuurd worden. Hij verloor op ongelukkige wijze de bal en maakte in een poging de bal te heroveren een overtreding, die door scheidsrechter Robin Hensgens met een directe rode kaart bestraft werd. De Eindhovense beloftenploeg kon de overtalsituatie in de resterende tien minuten echter niet meer uitbuiten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 SC Cambuur 36 27 5 4 71 86 2 De Graafschap 36 23 6 7 20 75 3 Go Ahead Eagles 36 21 8 7 35 71 4 Almere City FC 36 21 8 7 25 71 5 NAC Breda 36 21 7 8 33 70 6 NEC 36 19 6 11 23 63 7 FC Volendam 36 17 9 10 25 60 8 Roda JC Kerkrade 36 14 12 10 7 54 9 Excelsior 36 14 6 16 1 48 10 Helmond Sport 36 11 10 15 -17 43 11 TOP Oss 36 12 7 17 -19 43 12 MVV Maastricht 36 12 7 17 -22 43 13 Telstar 36 10 11 15 0 41 14 Jong PSV 36 10 9 17 -10 39 15 FC Eindhoven 36 10 9 17 -11 39 16 Jong Ajax 36 9 9 18 -17 36 17 Jong AZ 36 10 5 21 -36 35 18 Jong FC Utrecht 36 11 1 24 -22 34 19 FC Den Bosch 36 7 8 21 -27 29 20 FC Dordrecht 36 8 3 25 -59 27