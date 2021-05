Derksen fileert ‘hele nare, rancuneuze, irritante, achterbakse klootzak’

Maandag, 3 mei 2021 om 21:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:02

Johan Derksen heeft maandagavond keihard uitgehaald naar Pierre van Hooijdonk. In Veronica Inside gaat de analist in op de opmerkingen van de voormalig aanvaller van Feyenoord, die zich een dag eerder wederom zeer kritisch uitliet over Dick Advocaat. Derksen kan zich totaal niet vinden in de kritiek en haalt Van Hooijdonk door het slijk.

De analist opent allereerst de aanval op 'kuttafeltennisser' Arno Vermeulen, die maandag claimde dat het niet klopt dat Advocaat een uitnodiging afsloeg om bij de NOS aan de slag te gaan vanwege de aanwezigheid van Van Hooijdonk. De chef voetbal van de omroep vindt dat Advocaat zijn excuses moet aanbieden. “Ik geloof niet dat ze daar bij Studio Voetbal bestand zijn tegen nederlagen en tegenvallers. Dick gaat ergens anders zitten en de wereld is plotseling te klein”, vervolgt Derksen, die Advocaat ‘groot gelijk’ geeft om niet bij Studio Voetbal aan te schuiven. De trainer van Feyenoord gaat wel aanschuiven bij VI Oranje op Veronica.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Toen die hypocriete Van Hooijdonk speler was, heeft hij altijd maar de kleedkamer geterroriseerd. Altijd heeft hij die jonge jongens geprobeerd af te maken en af te zeiken. Alleen Robin van Persie had schijt aan hem en dat vond hij dan heel erg vervelend. Hij is bovendien al het hele jaar stelselmatig bezig om Dick af te zeiken. Hij zou een gedateerde trainer zijn en iemand die de data-specialist niet serieus neemt. Nou, Van Hooijdonk is gewoon een woordvoerder van de data-specialist.”

Vermeulen wil excuses van Advocaat aan Van Hooijdonk: ‘Het is niet waar’

Arno Vermeulen reageerde maandag op de verklaring van Dick Advocaat. Lees artikel

“Dick heeft het gewoon uitstekend gedaan”, zo gaat Derksen verder. “Van Hooijdonk heeft een aantal rancuneuze mensen binnen Feyenoord die vinden dat hij het daar bij Studio Voetbal op tafel moet leggen, en dat doet hij iedere week trouw. Het is gewoon een hele nare, rancuneuze, irritante, achterbakse klootzak.” René van der Gijp sluit zich volledig aan bij de woorden van zijn collega en zegt op cynische wijze dat Advocaat ‘echt zijn excuses moet aanbieden’.

“Weet je wat ook zo vals is van Pierre?”, vraagt Derksen zich vervolgens hardop af. “Hij is zo onrechtvaardig. Hij zegt dat Dick zijn spelers zou afbranden. Nou dat vind ik dus helemaal niet. Ik vind hem na wedstrijden juist altijd nog vrij genuanceerd. Zo had hij weinig spelersmateriaal en krijgt hij vervolgens drie spitsen in zijn mik die er allemaal niets van bakken. Die spelers van Feyenoord moeten blij zijn dat de trainer met hen verder wil, en niet andersom. Dus het is helemaal niet zo dat die spelers op Dick afgeknapt zijn” besluit de analist, die bijval krijgt van Jan Boskamp. “Hij had er natuurlijk gewoon de klere in dat hij bij ‘Dickie’ op de bank moest zitten en nooit mee mocht doen”, besluit de voormalig trainer.