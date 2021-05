Fenerbahçe houdt laatste sprankje titelhoop in leven op verjaardag

Maandag, 3 mei 2021 om 21:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:31

Fenerbahçe heeft maandagavond zonder al te veel problemen afgerekend met Büyüksehir Belediye Erzurumspor. De topclub nam al vroeg in de wedstrijd ruimschoots afstand van de degradatiekandidaat, maar kon de felle start geen vervolg geven: 3-1. Fenerbahçe kende zodoende een fraaie 114de verjaardag van de club. De ploeg van trainer Emre Belözoglu neemt dankzij de overwinning de tweede plek over van Galatasaray. De achterstand op koploper Besiktas bedraagt vijf punten, met nog drie duels te gaan.

Nummer negentien Erzurumspor heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie, maar speelde al snel een kansloze wedstrijd. Binnen een kwartier leidde Fenerbahçe met 3-0. José Sosa opende de score in de zesde minuut uit een strafschop, die was toegekend toen Gökhan Kardes, voormalig verdediger van Jong PSV, de bal met de arm beroerde in een poging om Enner Valencia het schieten te beletten. Sosa schoot de penalty hoog in de rechterhoek raak. Kort daarna werd het 2-0, toen Valencia een splijtende pass ontving van Irfan Kahveci, doelman Jakub Szumski omspeelde en afrondde in een leeg doel.

Dimitrios Pelkas maakte er 3-0 van, toen hij rond de strafschopstip werd bediend door Valencia en meteen doeltreffend uithaalde. Zes minuten voor de pauze was Pelkas met een laag schot dicht bij zijn tweede doelpunt; in de openingsfase van de tweede helft was Valencia in kansrijke positie niet gelukkig in de afronding. Özgür Sert zorgde negen minuten voor tijd voor de 3-1, nadat hij de bal in het strafschopgebied ontving van Gabriel Obertan. Spits Oltan Karakullukçu liet vervolgens een goede kans op de 3-2 onbenut, waardoor echte spanning uitbleef in de slotfase. Ferdi Kadioglu bleef de hele wedstrijd op de bank zitten.