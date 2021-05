FA en Premier League treffen maatregelen na Super League-plannen

Maandag, 3 mei 2021 om 20:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:35

De Premier League heeft maandag kenbaar gemaakt dat Engelse clubs een verklaring moeten tekenen om de Super League of een variant daarop in de toekomst te voorkomen. Alle eigenaren van de voetbalclubs moeten hun handtekening zetten onder een verdrag, waarin staat dat men geacht wordt zich aan de ‘basisprincipes’ van de competitie te houden. Ook de FA kwam maandag met een officieel statement, waarin staat dat de bond een onderzoek zal starten naar de betrokkenheid van de zes Engelse teams bij de plannen omtrent de Super League.

De organisatie van de Premier League laat op de officiële website weten dat er ‘voorbereidingen getroffen worden om plannen voor het opzetten van alternatieve competities te voorkomen’. Met de nog nader te bepalen regelgeving moeten de basisprincipes van de Premier League beschermd worden en moet de competitie ‘eerlijk blijven’. “We doen een beroep op de steun van de overheid om passende wetgeving in te voeren om de open piramide van het voetbal, de principes van sportieve verdienste en de integriteit van de voetbalgemeenschap te beschermen”, zo luidt het statement.

Alle eigenaren van de Premier League-clubs moeten het verdrag ondertekenen. Daarnaast geeft men te kennen dat het breken van de nieuwe regels zwaar bestraft zal worden. “We zullen samenwerken met de fans, de regering, de UEFA, de FA, EFL, PFA (spelersvakbond, red.) en LMA (trainersvakbond) om de integriteit en toekomstperspectieven van het Engelse voetbal te verdedigen”, besluit de organisatie.

Verder heeft ook de Engelse bond aangegeven stappen te gaan ondernemen tegen de clubs die mee wilden werken aan de opzet van de Super League. In een verklaring op de website meldt de FA dat alle clubs gevraagd is relevante informatie en bewijsmateriaal met betrekking tot hun deelname aan te leveren. “Zodra we de vereiste informatie hebben, gaan we overwegen welke passende maatregelen we moeten nemen”, zo luidt het statement.

“Het is duidelijk dat wat er is gebeurd onaanvaardbaar was, en voor grote schade had kunnen zorgen bij clubs op elk niveau van het Engelse voetbal.” Het bericht is gericht aan Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur, die zich overigens allemaal hebben teruggetrokken na de felle protesten tegen de plannen in het land.