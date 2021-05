Tijjani Reijnders verlengt bij AZ: ‘Vandaar die brede glimlach’

Maandag, 3 mei 2021 om 19:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:00

De toekomst van Tijjani Reijnders ligt bij AZ. De nummer drie van de Eredivisie meldt maandagavond via de eigen website dat het contract van Reijnders is opengebroken en met twee seizoenen is verlengd. De middenvelder ligt daardoor tot medio 2025 vast in Alkmaar. Reijnders maakte in december zijn basisdebuut bij AZ en kwam dit seizoen tot twintig optredens in de hoofdmacht, waarvan zes als basisspeler.

De 22-jarige Reijnders, zoon van oud-prof Martin Reijnders en broer van PEC Zwolle-middenvelder Eliano Reijnders, kwam in 2017 transfervrij over van PEC. Hij maakte aanvankelijk vooral vlieguren in Jong AZ. Op 6 mei 2018 kreeg hij als invaller voor het eerst een kans in de Eredivisie. Reijnders werd in de tweede helft van het seizoen 2019/20 verhuurd aan RKC Waalwijk en keerde in de zomer van 2020 terug in Alkmaar. Gaandeweg dit seizoen kreeg hij een prominentere rol in het eerste elftal, met zijn basisdebuut als gevolg.

"Ik ben heel blij dat ik mijn contract met twee jaar mag verlengen", vertelt Reijnders via de clubkanalen. "Vandaar die brede glimlach. Ik voel veel vertrouwen van de club richting volgend seizoen, waarin ik mik op een basisplaats. In de laatste maanden heb ik volgens mij ook laten zien dat ik dat aankan. Het is door corona natuurlijk een gek seizoen, maar voor mij persoonlijk is het een positief jaar waarin ik veel minuten heb gemaakt en ben gegroeid als speler." Reijnders kwam dit seizoen naast zijn twintig optredens voor AZ ook acht keer in actie voor Jong AZ.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts geeft aan dat Reijnders 'een beetje de pech' heeft dat er in de huidige selectie middenvelders zijn die het 'hartstikke goed doen'. "Toch heeft hij dit seizoen al zes keer een basisplaats en veel invalbeurten gehad", voegt hij daaraan toe. "Daarin heeft hij laten zien het niveau inmiddels goed aan te kunnen. Wij hebben meer spelers die azen op een plekje in de basis, dus ook voor Tijjani is het zaak dat elke dag te blijven laten zien. Maar het is duidelijk dat wij heel veel vertrouwen in hem hebben."