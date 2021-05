Lionel Messi opent de deuren van zijn villa voor grootschalige barbecue

Maandag, 3 mei 2021 om 19:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:53

Lionel Messi heeft maandag de voltallige selectie van Barcelona thuis uitgenodigd voor een barbecue, zo weet Marca te melden. Het doel van de bijeenkomst, waar ook de spelersvrouwen aanwezig waren, was om de zwaarbevochten overwinning op Valencia (2-3) te vieren en aan de teamgeest te werken in aanloop naar de cruciale ontmoeting met Atlético Madrid van komende zaterdag.

Direct na de ochtendtraining op het trainingscomplex van de Catalanen vertrok de selectie voor een uitgebreide lunch naar de woning van Messi. Het komt vaker voor dat de spelersgroep na de training samen gaat eten, maar het is uniek dat de aanvoerder van Barça de deuren van zijn huis opent om gezamenlijk te lunchen. Onder het mom van hacer piña (vrij vertaald: teambuilding) genoten de spelers met aanhang na van de zege op Valencia.

Volgens de nieuwe coronaregels in Catalonië zijn bijeenkomsten binnenshuis toegestaan met maximaal vier personen, al mogen er in de buitenlucht zes personen per tafel samenkomen. De aanwezige spelers en aanhang hebben geen beelden gedeeld op sociale media het onderonsje in de villa van Messi. In de reacties onder het artikel wordt overigens verontwaardigd gereageerd op de samenkomst. “Waarom de voetballers wel, maar wij niet” en “Schaamteloos, ze zouden beboet moeten worden”, zo valt er onder meer te lezen.

Zondagavond wist Barcelona in het Mestalla een 1-0 achterstand om te buigen in een 2-3 overwinning, waardoor de achterstand op koploper Atlético Madrid weer terugliep tot twee punten. Zaterdag kan de ploeg van trainer Ronald Koeman de Madrileense formatie voorbijstreven op de ranglijst, mits er gewonnen wordt in het Camp Nou. Een dag later neemt nummer twee Real Madrid het op tegen Sevilla, dat de vierde plek in LaLiga bezet.