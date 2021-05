Vermeulen wil excuses van Advocaat aan Van Hooijdonk: ‘Het is niet waar’

Maandag, 3 mei 2021 om 17:36 • Jeroen van Poppel

Arno Vermeulen mengt zich maandag in de vete tussen Dick Advocaat en Pierre van Hooijdonk. Advocaat beweerde in een interview met de NRC niet als analist voor de NOS te willen werken vanwege de aanwezigheid van Pierre van Hooijdonk, maar volgens Vermeulen is dat niet waar. Advocaat zou de aanbieding om tijdens het EK bij Veronica Inside te gaan zitten simpelweg beter hebben gevonden.

Vermeulen, chef voetbal bij de NOS, benaderde Advocaat begin dit jaar. "Ik heb drie keer contact gehad met Dick, inderdaad met de vraag of hij wilde werken bij het EK", aldus de sportcommentator in de NOS Voetbalpodcast. "Hij was uitermate geïnteresseerd, maar vroeg wel of hij nog wat tijd kon krijgen om een beslissing te nemen. Dat kon, want het was in januari. Maar in maart vertelde hij opeens op een persconferentie van Feyenoord aan Valentijn Driessen: 'Wij worden collega's, want ik ga voor Veronica Inside het EK doen.'"

Twee dagen later kreeg Vermeulen een bericht van Advocaat met de mededeling dat hij niet bij de NOS aan de slag wilde. "Dat mag natuurlijk. Ik vond het wel gek, dat heb ik ook gezegd. Je gaat natuurlijk niet bij een amateurclub werken als je ook bij de top kan: wij hebben alle wedstrijden. Maar het mag natuurlijk, het is een keuze. Hij mag daar ook elke dag plaatsnemen."

Het steekt Vermeulen dat Advocaat daarna in een interview opeens Van Hooijdonk als argument voor zijn afwijzing opvoerde. "Ik heb drie keer contact met hem gehad en de naam Van Hooijdonk is nooit gevallen", aldus Vermeulen. "Hij heeft nooit het voorbehoud gemaakt: 'Van Hooijdonk mag daar niet zitten.' Hij was geïnteresseerd tot hij een aanbod kreeg van de collega's van Veronica Inside. Dat mag, maar dan moet je niet zo flauw zijn om met het argument Van Hooijdonk te komen. Dat speelt helemaal geen rol."

Het verbaast Vermeulen dat Advocaat wél naast Johan Derksen wil zitten. "Die heeft het afgelopen jaar nog gezegd dat Advocaat voor zichzelf bij Feyenoord zit en niet voor de club, en dat het een schande is dat hij niet naar de jeugd omkijkt. Dat mag ook allemaal, die kritiek hebben wij ook gehad, maar dat is het punt dus niet. Dan vind ik het echt slecht en ik baal er ook van dat hij over de rug van Van Hooijdonk, die de laatste tijd al vaak wordt aangevallen, zijn gelijk probeert te halen, terwijl hij besloten heeft om voor het geld of voor de hoeveelheid keren dat hij daar kan gaan zitten, een andere keuze te maken. Hij beschadigt onnodig Van Hooijdonk. Ik vind eigenlijk ook dat hij zijn excuses moet aanbieden, want het is gewoon niet waar."