Klopp: ‘Dat kan ik beloven aan iedereen in Nederland of waar dan ook’

Maandag, 3 mei 2021 om 16:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:21

Jürgen Klopp zal Virgil van Dijk niet verbieden om komende zomer naar het EK te gaan, zo beloofde de manager van Liverpool maandag op de persconferentie. Klopp zei tegelijkertijd wel ervoor te waken dat Van Dijk zijn race tegen de klok om op tijd hersteld te zijn voor het toernooi niet moet overhaasten. "Ik ga hem niet tegenhouden, maar je kunt het ook niet forceren", zei Klopp tegen de aanwezige journalisten.

Klopp benadrukte dat het moeilijk zal worden voor Van Dijk, die op 17 oktober zijn voorste kruisband afscheurde. "Jullie zijn allemaal lang genoeg in het voetbal actief om te weten dat je voorafgaand aan een toernooi eerst wekenlang intensief moet trainen", aldus Klopp tegenover de verslaggevers. "Een weekje trainen volstaat niet. Je kunt niet na tien of elf maanden afwezigheid een week trainen en dan weer spelen. Dat is gewoon onmogelijk."

"Niemand gaat hem tegenhouden, dat kan ik beloven aan iedereen in Nederland of waar dan ook", vervolgde de Duitser. "Maar we kunnen het ook niet forceren en dat gaan we ook niet doen. We hebben het over een speler en zijn carrière. Niemand zou dat moeten forceren en niemand zal dat doen - Nederland niet, wij niet, en Virgil ook niet. Hij probeert gewoon zo snel mogelijk fit te worden."

Van Dijk staat al lange tijd weer op het trainingsveld van Liverpool, maar traint nog niet met de groep mee. "Op dit moment weet niemand wanneer Virgil weer fit is, maar je kunt je voorstellen dat het absoluut heel, heel krap wordt", zei Klopp. "Hij neemt nog geen deel aan de teamtraining en dat zal ook de komende weken niet gebeuren. Dus ik weet het niet. Uiteindelijk is het een beslissing van Virgil die ook voor een groot deel af zal hangen van hoe zijn knie aanvoelt."