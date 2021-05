Droomtransfer naar Serie A lonkt voor Doekhi

Arsenal heeft de beste papieren om Yves Bissouma in te lijven. De middenvelder kan Brighton & Hove Albion voor zeventien miljoen euro verlaten en staat ook in de belangstelling van Everton, Tottenham Hotspur en West Ham United. (Diverse Engelse media)

Gabigol krijgt mogelijk een nieuwe kans op de Europese velden. De spits van Flamengo, die mislukte bij Internazionale en Benfica, is bij Eintracht Frankfurt in beeld als opvolgers van Luka Jovic en André Silva, die mogelijk vertrekken. (Diverse Duitse media)