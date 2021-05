Anderlecht haalt jeugdtrainer weg bij ‘voorbeeldclub’ Ajax

Maandag, 3 mei 2021 om 15:24 • Jeroen van Poppel

Robin Veldman gaat vanaf volgend seizoen aan de slag bij Anderlecht. De jeugdtrainer van Ajax, die in Amsterdam op dit moment verantwoordelijk is voor de Onder-16, gaat bij Paars-Wit het beloftenelftal leiden. "Ik heb bij Ajax en sc Heerenveen vaak de jeugd van Anderlecht aan het werk gezien, onder meer op de Future Cup, waar ze vaak ver doorstootten en die ze ook al wonnen", legt Veldman zijn keuze uit op de website van zijn nieuwe club.

Hun verzorgd, aanvallend voetbal en de internationale toptalenten zoals Romelu Lukaku, Youri Tielemans en nog heel veel anderen die de academie al voortbrachten ken ik dus al een hele tijd", vervolgt Veldman, die de afgelopen vier jaar actief was in de jeugdopleiding van Ajax. "Ik wil het maximum uit al dat talent halen dat er in jongeren zit en hen helpen die volgende stap te maken naar het A-team."

Veldman wordt bij Jong Anderlecht de opvolger van oud-aanvaller Craig Bellamy, die een functie bij het eerste elftal krijgt. "Bij een goed gesprek met Vincent Kompany (hoofdtrainer, red.) en Peter Verbeke (technisch directeur, red.) zag ik echt meteen dat we met onze visie en ons enthousiasme helemaal op dezelfde lijn zitten. Ik heb ongelooflijk veel zin om eraan te beginnen en de volgende generatie jongens klaar te stomen waar de supporters van Anderlecht zo veel van houden."

Verbeke legt uit waarom Anderlecht bij Veldman terecht is gekomen. "De aanstelling van Robin als coach van de Onder-21 past perfect binnen onze visie op de verdere uitbouw van de club", aldus de directeur. "Robin is een jonge gepassioneerde coach, maar heeft ondertussen wel al vijftien jaar ervaring als jeugdtrainer op hoog niveau. Zijn ervaring bij een voorbeeldclub als Ajax moet ons helpen onze opleiding naar een nog hoger niveau te tillen en de doorstroming verder te optimaliseren. Het is daarnaast een eer voor ons dat Robin onze club als een volgende stap in zijn carrière ziet, wat ook aangeeft dat onze opleiding internationale waardering geniet."