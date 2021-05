‘Als hij naar Ajax, PSV of Feyenoord gaat, zullen nog meer clubs te kiezen zijn’

Maandag, 3 mei 2021 om 14:43 • Chris Meijer • Laatste update: 16:03

Als het aan Robert Molenaar ligt, blijft Joey Veerman na een vertrek bij sc Heerenveen actief in de Eredivisie. De trainer die met de 22-jarige middenvelder samenwerkte bij FC Volendam raadt hem aan om eerst naar Ajax, PSV of Feyenoord te gaan, voor hij de stap naar het buitenland waagt. Onder meer Stade Reims, Rangers en Atalanta zouden Veerman momenteel in het vizier hebben.

“Ik heb Joey al een tijdje niet gesproken. Maar als hij mijn advies wil, zou ik hem aanraden om eerst naar een topclub in Nederland te gaan en daarna pas naar het buitenland. Dat zou een betere keuze zijn met het oog op zijn ontwikkeling. Als je naar het buitenland vertrekt, word je niet alleen beoordeeld op je kwaliteiten. Maar ook op hoeveel je gekost hebt en wat je laat zien op het veld. In Nederland kan hij in zijn vertrouwde omgeving blijven en dat kan hem helpen om richting een volgende stap te werken”, zegt Molenaar in gesprek met PA News Agency.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij is enorm rustig op het veld, dus in dat opzicht denk ik dat hij het leven in Glasgow als speler van een club als Rangers wel aankan”, gaat Molenaar verder. De momenteel clubloze trainer was zelf al speler actief in Engeland bij Leeds United en Bradford City. “Als hij naar Ajax, PSV of Feyenoord gaat en zich aanpast zoals hij na zijn stap naar Heerenveen deed, zullen er nog meer clubs te kiezen zijn. Zo zie ik het. Hij heeft veel potentie, maar een stap binnen Nederland zou voor zijn ontwikkeling het beste zijn.”

“Aan de andere kant wordt hij daarmee duurder, dus ik kan begrijpen waarom Rangers hem nu wil binnenhalen”, stelt Molenaar. “Ik had Joey onder mijn hoede toen hij vanuit de jeugd doorstroomde naar het eerste. Het was bijzonder hoe snel hij zich aanpaste. Zijn kwaliteiten aan de bal vielen ook op, vooral zijn passing. Hij had een beetje het label dat hij alles in één tempo deed, maar bij het eerste bleek dat niemand bij hem in de buurt kon komen.”

“Dat was in de Keuken Kampioen Divisie en er waren twijfels toen hij de stap naar de Eredivisie maakte. Maar bij Heerenveen was het hetzelfde, hij was nog steeds de beste speler op het veld en controleerde het spel”, concludeert de voormalig trainer van onder meer FC Volendam, Roda JC Kerkrade en Almere City. “Het defensieve aspect is zijn achilleshiel. Hij pakt niet genoeg ballen af, omdat hij vooral een nummer tien is. Als een stap naar Schotland niet werkt, is het daarom. Maar in aanvallend opzicht kan hij zeker meekomen in het snellere spel in Schotland. Ik zei altijd dat het hem niet uitmaakte of hij op het dorpsplein in Volendam of in De Kuip zou spelen. Hij kent geen stress of angst.”