Ansu Fati krijgt nieuwe ‘meedogenloze tegenslag’ te verwerken in revalidatie

Maandag, 3 mei 2021 om 13:44 • Jeroen van Poppel

Ansu Fati heeft eind maart een derde operatie ondergaan aan zijn linkerknie, zo meldt AS. De achttienjarige aanvaller van Barcelona liep op 7 november vorig jaar een scheur op in zijn meniscus en vecht volgens de sportkrant al een half jaar 'tegen meedogenloze tegenslag'. Aanvankelijk dachten de medici aan een revalidatieperiode van vier maanden, maar zes maanden later is nog altijd onduidelijk wanneer Fati weer kan voetballen.

Volgens AS verloopt het herstel van Fati vanaf de eerste dag dramatisch. De vleugelspits werd vlak na het oplopen van zijn blessure voor het eerst geopereerd door Ramón Cugat, een vooraanstaand sportchirurg in Spanje. Fati moest na de ingreep vanwege complicaties 5 dagen in het ziekenhuis blijven, terwijl daar normaal 48 uur voor staat. In de weken daarna traden nieuwe problemen op: de knie bleef ontstoken en de pijn nam niet af.

Begin januari werd besloten om Fati voor de tweede keer te opereren, opnieuw onder toezicht van Cugat. De buitenspeler kreeg opnieuw een tegenslag te verwerken toen na de greep een wondinfectie ontstond. Fati merkte daarna tijdens zijn revalidatie dat zijn linkerknie erg gevoelig bleef voor zware belasting en dus werd in overleg met de medische staf van Barcelona besloten tot een derde ingreep. Tijdens die ingreep eind maart, wederom onder toezicht van Cugat, werd de toestand van de hechting beoordeeld en de meniscus gereinigd.

De derde operatie was een laatste poging om de meniscus van Fati te redden. Als de komende weken geen verbetering optreedt, dan wordt een vierde ingreep een optie, waarbij de meniscus alsnog zal worden verwijderd. Dat zou de knieproblemen van Fati op korte en middellange termijn kunnen oplossen, maar is geen ideale optie, want voor een lange sportcarrière is een functionerende meniscus eigenlijk essentieel. Inmiddels is duidelijk dat Fati dit seizoen in ieder geval niet meer in actie komt. De aanvaller, die ook het EK aan zich voorbij moet laten gaan, richt zich op de voorbereiding van het nieuwe seizoen en hoopt met Spanje naar de Olympische Spelen te kunnen.