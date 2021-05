Hugo de Jonge tikt Ajax op de vingers na kampioensfeest

Maandag, 3 mei 2021 om 13:28 • Laatste update: 13:46

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge vindt dat Ajax meer ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ had moeten tonen rond het titelfeest dat zondag plaatsvond. Er verzamelden zich na afloop van de wedstrijd tegen FC Emmen (4-0 overwinning) duizenden supporters onder het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA, waar de selectie en staf uiteindelijk verschenen met de schaal. Dat er geen fans in het stadion welkom waren, vindt De Jong geen ‘rechtvaardiging om dan maar de regels los te laten’.

De Jong laat aan het ANP weten dat hij als Rotterdammer ‘sowieso met heel weinig vrolijkheid’ naar het titelfeest van Ajax kijkt. “Maar nu helemaal. Ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat we ons nog een hele tijd aan de regels hebben te houden. We moeten echt nog even gedisciplineerd zijn”, geeft De Jonge te kennen. In de voorgaande speelronde werd er in de Eredivisie-stadions beperkt publiek toegelaten, maar het kabinet besloot dat dit afgelopen weekeinde niet mocht.

De Jonge kan zich dan ook niet vinden in de kritiek dat er publiek in het stadion toegelaten had moeten worden. “Dat is geen rechtvaardiging om dan maar de regels los te laten en er buiten een feest van te maken”, stelt de demissionair zorgminister. De gemeente Amsterdam liet zondag weten dat het ging om een spontane actie en dat er niet is ingegrepen om ‘ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen’.

Valentijn Driessen sprak in zijn column in De Telegraaf van ‘een middelvinger naar de coronaslachtoffers, medische zorg, politie, horeca, dierentuinen, amusementsparken, handhavers die mensen voor 95 euro op de bon moeten slingeren, politiek en alle mensen die zich wel netjes aan de regels houden’. “En niet te vergeten naar het overgrote deel van de Ajax-aanhang, dat zich wel gedroeg en niet aan de poorten van de Johan Cruijff ArenA stond te rammelen.”