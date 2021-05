Klassieker in De Kuip krijgt zelfde scheidsrechter als editie in Amsterdam

Maandag, 3 mei 2021 om 12:41 • Laatste update: 12:47

Danny Makkelie heeft komende zondag de leiding over de Klassieker, zo maakt de KNVB bekend. Het is de tweede keer dit seizoen dat de arbiter het duel tussen Feyenoord en Ajax fluit, want eerder dit seizoen werd hij eveneens aangesteld voor de Klassieker in Amsterdam. Makkelie komt overigens daarna in de midweekse speelronde 33 niet in actie.

Ajax versloeg Feyenoord eerder dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA met 1-0, door een doelpunt van Ryan Gravenberch in de eerste helft. Makkelie beleefde een relatief rustige middag in Amsterdam, want hij deelde geen kaarten uit. De arbiter, die vorige week de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Chelsea floot en eveneens geselecteerd is voor het EK van komende zomer, krijgt nu opnieuw de leiding over De Klassieker.

Volgende week donderdag staat in de @eredivisie speelronde 33 op het programma. pic.twitter.com/cQpxWy38OH — KNVB (@KNVB) May 3, 2021

In dezelfde speelronde heeft Edwin van de Graaf de leiding over AZ - Fortuna Sittard, terwijl Dennis Higler het duel tussen Willem II en PSV fluit. Laatstgenoemde is vervolgens midweeks tijdens speelronde 33 aangesteld voor het duel tussen Ajax en VVV-Venlo. Serdar Gözübüyük fluit dan PSV - PEC Zwolle, Feyenoord krijgt in het duel met Heracles Almelo te maken met Jeroen Manschot en Allard Lindhout krijgt FC Groningen - AZ onder zijn hoede. Makkelie komt op de voorlaatste speeldag van de Eredivisie niet in actie.