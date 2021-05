Swart mengt zich in discussie rond titelfeest: ‘Hij moet niet woedend zijn’

Maandag, 3 mei 2021 om 13:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:51

Sjaak Swart heeft alle begrip voor de Ajax-supporters die zondagmiddag de landstitel van hun club vierden, zo vertelde hij maandagochtend in gesprek met Wilfred Genee bij Radio Veronica. 'Mister Ajax' reageerde daarmee op de woorden van Valentijn Driessen van De Telegraaf, die zondagavond keiharde kritiek uitte op de directie van Ajax en in zijn column sprak over 'een enorme dikke middelvinger naar heel Nederland'. Duizenden fans van Ajax juichten de selectie zondagmiddag na de overwinning tegen FC Emmen (4-0) toe op het parkeerdek, waar de selectie de schaal toonde.

Swart leek het kampioensduel van zijn club ogenschijnlijk aan zich voorbij te moeten laten gaan. Net als alle andere supporters was ook hij niet welkom in het stadion afgelopen weekend. Maar daar ging de clubman niet mee akkoord. "Dit keer dacht ik, de finale, we kunnen kampioen worden. Ik vind dat 'Mister Ajax' daar ook bij hoort", blikt hij nogmaals terug op het bericht dat hij niet welkom was in de Johan Cruijff ArenA. "Dat is in het buitenland ook zo. Dus ik had Marc Overmars een berichtje gestuurd dat ik vond dat ik daar hoorde te zitten. Toen kreeg ik terug: 'Misschien'. Ik dacht: nou..."

Vervolgens bleef het tijdje stil, waarna Swart alsnog groen licht kreeg om de wedstrijd tegen FC Emmen bij te wonen. "Ik werd gebeld door een dame die zei dat ik er toch bij mocht zijn. Dat vond ik hartstikke leuk, dat het toch geregeld was. Ik mocht in de bestuursbox omdat iemand zijn plaats had afgestaan. Wie dat was, weet ik niet. Dat was mooi." Na het succes van de voorgaande speelronde hadden clubs goede hoop om dit weekend wederom fans te mogen verwelkomen in de stadions. Daar ging het kabinet echter niet in mee en dus is het zaterdag en zondag wederom leeg op de tribunes.

Dat Ajax-supporters 's middags alsnog naar het stadion trokken, vindt Swart volkomen begrijpelijk. "Valentijn moet niet woedend zijn", doelt de oud-profvoetballer op de column van de chef voetbal. "Supporters hebben er ook een beetje recht op. Natuurlijk moeten ze anderhalve meter afstand houden, dat moet ook. Maar als je kampioen wordt, dat is één keer per jaar. Je ziet ze ook in het park liggen. Er zijn feesten met honderden mensen, waar ze niet eens van op de hoogte zijn. Ze roepen allemaal dat het niet mag gebeuren. Het is één avond, vooruit!"

Na de 4-0 overwinning op FC Emmen nam de Ajax-selectie de kampioensschaal in ontvangst in de lege Johan Cruijff ArenA. Duizenden fans stonden de spelersgroep vervolgens buiten op te wachten onder het parkeerdek. “Het Ajax-feestje was een middelvinger naar de coronaslachtoffers, medische zorg, politie, horeca, dierentuinen, amusementsparken, handhavers die mensen voor 95 euro op de bon moeten slingeren, politiek en alle mensen die zich wel netjes aan de regels houden. En niet te vergeten naar het overgrote deel van de Ajax-aanhang, dat zich wel gedroeg en niet aan de poorten van de Johan Cruijff ArenA stond te rammelen”, schreef Driessen zondagavond.