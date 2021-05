Kjell Scherpen kondigt tijdelijk vertrek bij Ajax aan en noemt een optie

Maandag, 3 mei 2021 om 12:11

Als het aan Kjell Scherpen ligt, vertrekt hij komende zomer op huurbasis bij Ajax. De 21-jarige doelman geeft in gesprek met RTV Drenthe te kennen dat hij volgend seizoen een jaar lang op het hoogste niveau moet keepen. Scherpen noemt een tijdelijke terugkeer bij FC Emmen ‘absoluut een optie’, mits de ploeg van trainer Dick Lukkien er in slaagt om in de Eredivisie te blijven.

“Ik moet een seizoen lang keepen, op het hoogste niveau. Dat is het plan. Het liefst in Nederland, want dan ben ik ook het best te volgen voor Ajax al sluiten we het buitenland niet uit”, geeft Scherpen te kennen. Ajax haalde hem in de zomer van 2019 weg bij FC Emmen, waar hij de jeugdopleiding doorliep. “Of FC Emmen een optie is? Absoluut. Emmen is zeker een optie. Het is dan natuurlijk wel een voorwaarde dat ze in de Eredivisie blijven, maar daar heb ik goede hoop op.”

FC Emmen bezet momenteel zestiende plaats in de Eredivisie, met één punt achterstand op het virtueel veilige Willem II. De van Sheffield United gehuurde Michael Verrips is momenteel de eerste keuze onder de lat bij FC Emmen. Verder heeft Lukkien nog de beschikking over Felix Wiedwald, Stefan van der Lei, Robin Jalving en Dennis Telgenkamp, al heeft laatstgenoemde aangekondigd aan het einde van het seizoen te stoppen.

Scherpen heeft goede hoop dat hij nu de landstitel binnen is hij in het restant van het seizoen nog wat minuten krijgt bij Ajax. “Natuurlijk hoop ik dat ik de komende weken nog een paar wedstrijden mag keepen nu we kampioen zijn. Helemaal in aanloop naar het vervolg van het Europees Kampioenschap met Jong Oranje. Daar ga ik in ieder geval keihard mijn best voor doen”, aldus Scherpen, die trots is op zijn eerste landstitel. “Gelukkig heb ik twee competitiewedstrijden mogen keepen waardoor ik ook mijn aandeel heb in de titel. Dat maakt het extra leuk.”