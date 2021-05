Henry: ‘Misschien merk je het niet binnen drie jaar, maar je moet iets doen’

Het is inmiddels ruim vijf weken geleden dat Thierry Henry al zijn accounts op sociale media verwijderde. De 'enorme hoeveelheid racisme en het pesten en de daaruit voortvloeiende mentale martelingen' waren volgens de voormalig international van Frankrijk 'te giftig om te negeren'. Henry is dan ook blij met de socialmediaboycot van het volledige Engelse voetbal, die duurt tot maandagavond. Hij vertelt in gesprek met CNN dat de boycot 'een begin' is.

Het Engels voetbal is verenigd in een boycot van sociale media. De clubs uit de Premier League, de English Football League en de Women’s Super League zwijgen vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur tot maandagavond 23.59 uur op platformen als Facebook, Twitter en Instagram. Henry is inmiddels ruim vijf weken niet meer te vinden op die platformen. "Aan het begin voelde het vreemd aan. Ik dacht: mensen realiseren zich niet helemaal hoe serieus het probleem is", vertelt de oud-aanvaller van onder meer Arsenal en Barcelona.

"Soms voel je je eenzaam, als je roepende in de woestijn bent. En dan heb ik het niet over mezelf. Ik heb het over de mensen die geen stem hebben. De mensen die op sociale media worden belaagd en bejegend om hoe ze eruitzien, waar ze in geloven, wat hun huidskleur is...", vervolgt Henry. “Ik dacht: als ik van sociale media ga en een standpunt inneem voor de mensen die geen stem hebben, creëer ik misschien een kettingreactie. Mensen wilden weten waarom. Maar in de periode erna, dacht ik korte tijd: het is een beetje jammer dat mensen niet echt reageren. Om echt impact te hebben, heb je groepsgrootte nodig."

"Dus toen ik zag dat dat nu het geval is, was ik daar blij mee. Maar ik dacht ook aan alle mensen die daar zo lang op hebben gewacht. Ik vind het mooi dat mensen inzien dat het krachtig is als we de koppen bij elkaar steken. Misschien is er een kleine golfbeweging ontstaan nadat ik ervanaf ging. Mensen werden enigszins ter verantwoording geroepen. Dus toen ik zag wat er in het weekend zou gebeuren, dacht ik: oké, dit is een begin, dit is een begin. Ik wil niet zeggen dat veel mensen nu wakker worden, want iedereen wist wel dat het gebeurde, maar mensen zijn nu een stuk luider." Henry ziet 'dezelfde energie' in de anti-discriminatiebeweging als in de weerstand tegen de Super League.

"Het ziet ernaar uit dat we dapperder worden in onze poging om die grote bedrijven onze vragen te laten beantwoorden. Ik weet dat het voor hen ook geen makkelijke kwestie is, maar het is hun werk", vervolgt de voormalig trainer van AS Monaco en CF Montréal. Na zijn beslissing om van sociale media te gaan, heeft Twitter contact met Henry gezocht. Instagram staat in contact met een vertegenwoordiger van Henry, maar zelf heeft de oud-aanvaller nooit met iemand van Instagram gesproken. Hij heeft het aanbod voor een gesprek met een vertegenwoordiger afgeslagen. Henry vindt dat de prioriteit moet liggen bij de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag. “Er wordt altijd zoveel gepraat… Ik wil gewoon actie. Dat is alles. Waar zouden we het over hebben? Ga je me vertellen welk statement je laatst hebt gepubliceerd? Wordt het een discussie, of ga je me vertellen wat er gaat gebeuren?”

“Het is een begin”, herhaalt Henry over de boycot. “Je kunt niet meteen te veel eisen. We hebben samen een stem. We kunnen mensen laten weten dat we niet tevreden zijn en dat we verandering willen. Als je niets doet, verandert er nooit iets. Als je iets probeert, is er een kans dat het slaagt en dat het niet slaagt, maar je verhoogt tenminste het bewustzijn. Op de achtergrond heb je alsnog impact. Misschien gebeurt het niet dit jaar, misschien niet in twee jaar, misschien niet in drie jaar. Misschien zien we het niet meer, maar je moet iets doen wanneer het gebeurt.”