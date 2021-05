Bruggink tweet na zevende trainerswissel in drie jaar: ‘Je verwacht het niet’

Maandag, 3 mei 2021 om 10:51

Hamburger SV heeft per direct afscheid genomen van trainer Daniel Thioune, zo maakt de Duitse club via de officiële kanalen bekend. Na vijf competitiewedstrijden op rij niet te hebben gewonnen, dreigt de club promotie naar de Bundesliga andermaal mis te lopen. Horst Hrubesch, die als hoofd jeugdopleidingen bij HSV werkzaam was, neemt op interim-basis tot het einde van het seizoen het stokje over van Thioune.

Hrubesch is de zevende trainer sinds januari 2018. Markus Gisdol werd destijds na een dienstverband van anderhalf jaar de laan uitgestuurd. Daarna hielden Bernd Hollerbach, Christian Titz, Hannes Wolf, Dieter Hecking en Thioune het allemaal minder dan een jaar vol bij HSV, dat in 2018 naar de 2.Bundesliga degradeerde. Daar eindigde de club twee keer op rij als vierde, wat mede de aanleiding was om Hecking afgelopen zomer te vervangen door Thioune.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Alfred Schreuder was eveneens in beeld, maar HSV besloot Thioune over te nemen van VfL Osnabrück. Onder de 45-jarige oefenmeester lag de werkgever van Rick van Drongelen lang op koers om te promoveren, maar de laatste weken is er zand in de motor gekomen. Met nog drie wedstrijden te gaan hebben VfL Bochum en Greuther Fürth een voorsprong van acht en vijf punten op HSV, waardoor directe promotie vrijwel zeker uit beeld verdwenen is. Zoals het er nu naar uitziet, mag HSV wel aan het einde van het seizoen een play-off tegen de nummer zestien van de Bundesliga (op dit moment 1.FC Köln).

Van die nacompetitieplek is HSV echter allerminst zeker. Naaste achtervolger Holstein Kiel heeft nog drie wedstrijden tegoed en een achterstand van slechts twee punten. Ook Fortuna Düsseldorf kan in punten gelijk komen met HSV als een inhaalwedstrijd gewonnen wordt. Om ervoor te zorgen dat HSV in ieder geval zelf nog zijn resterende wedstrijden in dit seizoen wint, is dus gekozen om Thioune te vervangen door Hrubesch. “Je verwacht het niet”, schrijft ESPN-analist Arnold Bruggink op Twitter over de gang van zaken bij HSV.