Davy Klaassen zoekt via Instagram naar zooltjes na kampioensfeest van Ajax

Maandag, 3 mei 2021 om 10:16 • Laatste update: 12:07

De selectie van Ajax vierde zondag na de wedstrijd tegen FC Emmen (4-0 zege) het behalen van de landstitel op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA met de supporters. Davy Klaassen heeft bij die festiviteiten zijn voetbalschoenen weggegooid, maar zoekt nu contact met de fan die deze gevangen heeft. De 28-jarige middenvelder was namelijk vergeten dat zijn zooltjes nog in de schoenen zaten en heeft die komend weekend weer nodig. "Ze zijn terecht! Iedereen bedankt voor het meeleven!", heeft Klaassen inmiddels via Instagram laten weten.

“Kan degene die mijn schoenen heeft gevangen gisteren contact met mij opnemen? Mijn zooltjes zitten er nog in en die heb ik nog nodig zondag!”, schrijft Klaassen in een story op Instagram bij een foto van zijn blauwe Nike-schoenen. De oproep wordt op Twitter door Ajax gedeeld. De spelers van Ajax gooiden verschillende kledingstukken in de menigte, waaronder dus voetbalschoenen. Klaassen heeft inmiddels laten weten dat het rechterzooltje terecht is. "Nu de linker nog. P.S. Graag met een foto dat je de schoen hebt", aldus de middenvelder. Kort daarna bleek ook het tweede zooltje terecht te zijn. Ajax speelt komende zondag de uitwedstrijd tegen Feyenoord.