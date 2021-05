United-legendes scharen zich achter woedende fans: ‘Zet de club te koop’

Maandag, 3 mei 2021 om 10:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:23

Het was chaos in Manchester zondagmiddag, waar fans van Manchester United hevig protesteerden tegen de Amerikaanse eigenaren van de club. Honderden supporters verzamelden zich eerst bij het spelershotel, om vervolgens Old Trafford te betreden en vuurwerk af te steken. Het duel in de Premier League met Liverpool werd uitgesteld en later afgelast. Clublegendes Gary Neville en Roy Keane begrijpen de woede bij de supporters volledig en scharen zich achter de fans.

Het was niet voor het eerst dat ontevreden supporters van United hun onvrede uitten. Anderhalve week geleden protesteerden zij al bij het trainingscomplex over de deelname aan de Super League. Glazer schreef daarop een open brief aan de supporters van de grootmacht waarin hij zijn excuses aanbood voor de hele gang van zaken rond de betrokkenheid van United rond de plannen van de Europese topcompetitie. "Dit is een direct gevolg van de acties die de eigenaars twee weken geleden ondernamen", zegt Neville. "Ze zijn niet geliefd en worden niet vertrouwd. Mijn mening is dat dit het juiste moment is om de club te koop te zetten."

Zo'n twee uur voor aanvang van het duel met Liverpool werd het onrustig. Woedende supporters betraden het stadion en staken vuurwerk af, zo was te zien op beelden die op sociale media circuleerden. "Ik ben teleurgesteld dat de wedstrijd moest worden afgelast, maar de fans hebben er genoeg van", is Keane van mening. "Zij houden van de club en dit gaat verder dan alleen de laatste paar weken. Dit is een gigantisch statement. Hopelijk begrijpen de eigenaars hoe bloedserieus de fans zijn, en snappen ze ook dat er nog meer gaat komen. Want dit is pas het begin, dat garandeer ik je."

Niet alleen bij United was het de voorbije weken onrustig rond de plannen voor de Super League. Ook supporters van Chelsea en Liverpool meldden zich bij respectievelijk Stamford Bridge en Anfield om hun onvrede richting de eigenaren te uiten. "Fans vinden het mooi geweest. Niet alleen fans van Man United, maar fans van voetbal in het algemeen", aldus Neville. "Alle supporters moeten zich scharen achter wat er vandaag is gebeurd. United en Liverpool hebben zichzelf opgesteld als de grootvaders van het Engelse voetbal, door zogenaamd compassie te tonen en hun geld uit te delen in de voetbalfamilie. Maar in werkelijkheid hebben ze geprobeerd om zelf weg te lopen met al het geld, en lieten ze de familie stikken. Een excuus is niet goed genoeg."

United werd in 2005 gekocht door de Amerikaanse familie Glazer, voor 790 miljoen pond, ruim 900 miljoen euro. Hoewel de club sinds 2012 genoteerd is aan de New York Stock Exchange, behield de Amerikaanse zakenfamilie een meerderheidsbelang. Van steun onder de supporters is volgens Neville allang geen sprake meer. "Die steun hebben ze nooit gehad", zegt Neville stellig. "Vijftien jaar geleden waren er fans boos over de overname door de Glazers, diezelfde fans walgen ronduit van wat er twee weken geleden is gebeurd. We mogen niet vergeten wat ze toen geprobeerd hebben, want het is onvergeeflijk. De Glazer-familie is een gevaar voor het concept fair play, voor gelijke kansen."