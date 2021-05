Depay oogst lof na glansrol tegen Monaco: ‘Een gemis voor de hele Ligue 1’

Maandag, 3 mei 2021 om 09:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:17

Het optreden van Memphis Depay in de topper tegen AS Monaco zondagavond is in de Franse media niet onbelicht gelaten. De aanvoerder eiste een glansrol voor zich op met een schitterend doelpunt en een assist en stond daarmee aan de basis van de 2-3 overwinning. Door de zege is Olympique Lyon nog volop in de race voor een ticket voor de Champions League, daar de achterstand op nummer drie Monaco nog slechts één punt bedraagt.

Depay nam na een klein uur spelen de gelijkmaker voor zijn rekening, toen hij vanaf de rechterkant van het veld naar binnen trok, drie tegenstanders passeerde en vervolgens met links doeltreffend uithaalde. Een kwartier voor tijd leverde hij bovendien de assist op Marcelo, door de bal precies op het hoofd te leggen bij de oud-PSV'er, die vervolgens raak kopte. Monaco kwam daarna nog wel op gelijke hoogte uit een strafschop van Wissam Ben Yedder, maar het was de zeventienjarige Rayan Cherki die het duel in extremis besliste door raak te schieten in de verre hoek op aangeven van Mattia De Sciglio.

Highlights | Monaco - Lyon | Depay scoort wonderschoon in duel met 5 rode kaarten

Voor Foot Mercato was het optreden van Depay voldoende om de aanvoerder uit te roepen tot man van de wedstrijd. De Nederlander kreeg een 7,5 als rapportcijfer. "Depay richtte met zijn acties een ravage aan in de verdediging van Monaco", luidden de complimenten. "Even was de Nederlander moeilijk te vinden voor zijn ploeggenoten, maar bij aanvang van de tweede helft herpakte hij zijn goede vorm met een prachtige solo. De hoofdrolspeler gaf de beslissende pass bij het tweede doelpunt. Een belangrijke wedstrijd van de voormalig speler van Manchester United."

Ook France Football had lovende woorden over voor het optreden van de aanvaller. "Wát een baas", kopt het tijdschrift. Depay krijgt van het medium een zeven als rapportcijfer, het hoogste cijfer van alle spelers van Lyon. "Het is onomstotelijk bewezen: als hij deze zomer vertrekt, dan wordt hij gemist. Door de hele Ligue 1, maar zeker door Lyon. Dat Lyon met de drie punten vertrok, is grotendeels aan de aanvoerder te danken. Hij was bij twee van de drie goals beslissend. Memphis gebruikt altijd zijn intelligentie en inzicht om tegenstanders pijn te doen."

Het hoogste rapportcijfer werd uitgedeeld door L'Equipe, dat het spel van de buitenspeler bekroonde met een acht. "Depay en Wissam Ben Yedder waren op hun best." Ben Yedder bracht in de slotfase de spanning nog even terug, maar moest toezien hoe Lyon het gat op de ranglijst verkleinde tot één punt met nog drie duels te spelen. Een opstootje na het laatste fluitsignaal leidde er nog toe dat scheidsrechter Clément Turpin vier rode kaarten uitdeelde, eerlijk verdeeld over beide ploegen.