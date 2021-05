Van Hanegem: ‘Als ik Advocaat was, had ik het wel geweten’

Maandag, 3 mei 2021 om 08:28 • Yanick Vos

Dick Advocaat sloot zondag een vroegtijdig vertrek bij Feyenoord niet uit na de 3-2 nederlaag tegen ADO Den Haag. De trainer van de Rotterdammers liet na afloop van de verliespartij weten dat hij zijn lot in de handen van de spelersgroep legt. Willem van Hanegem is van mening dat Advocaat het beste de eer aan zichzelf kan houden. De oud-speler schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat hij het wel zou weten als hij op de stoel van Advocaat zou zitten.

Advocaat oogde aangeslagen na de nederlaag tegen ADO. "Ik ben eindverantwoordelijk voor het elftal", zei hij tegen ESPN. "Ik zag vanmiddag een elftal waar totaal geen geloof in zit. Een elftal dat met 0-1 voorkomt, de voorsprong weggeeft aan ADO, en daarna zie ik geen elftal meer... Geen voetbal, geen beleving, geen strijd. Het was geen elftal. Ik vraag me af: waar komt dat door? Komt dat door mij? Als dat zo is, dan is dat het makkelijkste. Ze moeten het vooral voor Feyenoord doen. Dat verdient iedereen die keihard werkt bij de club. Als ik dit elftal zie, met spelers die topsalarissen verdienen, dan schaam ik me daarvoor."

“Ik zag Dick Advocaat zitten en ik dacht: hier heb jij toch ook helemaal geen plezier meer in?", schrijft Van Hanegem in zijn column. "Feyenoord heeft dit seizoen best een paar aardige wedstrijden gespeeld, maar wat ik tegen ADO zag, was echt bedroevend. De vraag werd na afloop gesteld of de spelers het niet meer voor de trainer willen doen. Dat zou kunnen, dat komt voor, ook al speel je vooral voor de club. Advocaat is van mijn generatie. Hij liep zichzelf als speler negentig minuten het schompes. En dat verwacht hij nog altijd van zijn spelers.” Feyenoord kwam via Róberg Bozeník nog wel op voorsprong tegen ADO, maar keek na een uur spelen tegen een 3-1 achterstand aan. Invaller Nicolai Jörgensen tekende nog voor de aansluitingstreffer, maar verder dan dat kwam Feyenoord niet.

Volgens Van Hanegem werkt het in de voetbalwereld vandaag de dag niet meer zoals hij en Advocaat vroeger gewend waren. “Ik begrijp zijn opmerking dat spelers met topsalarissen gewoon gas moeten geven, of ze nou boos zijn of teleurgesteld of weg willen of weet ik veel wat. Maar ik krijg sterk het idee dat er spelers zijn die niet meer willen.” Volgens Van Hanegem zijn er bij Feyenoord meerdere spelers die het wel ‘prima vinden’ als ze komende zondag niet hoeven te spelen tegen landskampioen Ajax. Om welke spelers het volgens hem gaat, laat Van Hanegem niet los. Jens Toornstra en Steven Berghuis zijn er in ieder geval niet bij tegen Ajax. Het tweetal is geschorst.

“Daarom zeg ik: als ik Advocaat was, had ik het wel geweten en was ik weggeweest. Want slechter voor de dag komen dan tegen ADO, dat kan gewoon niet”, aldus Van Hanegem. Mocht Advocaat aanblijven bij Feyenoord, dan zal hij zich moeten gaan opmaken voor de play-offs om Europees voetbal. Feyenoord staat op de vijfde plaats met een achterstand van vijf punten op nummer vier Vitesse. Aanstaande zondag wacht om 14.30 uur de thuiswedstrijd tegen Ajax, waarna de competitie wordt afgesloten met wedstrijden tegen Heracles Almelo (uit) en RKC Waalwijk (thuis).