Aad de Mos: ‘Dat gaat het grootste kapitaal van Ajax ooit worden’

Maandag, 3 mei 2021 om 07:50 • Yanick Vos

Aad de Mos is dit seizoen diep onder de indruk geraakt van Ryan Gravenberch. De achttienjarige middenvelder speelt een belangrijke rol bij Ajax en gaat volgens de oud-trainer op den duur de deur uit voor een recordbedrag. De Mos vindt dat de Oranje-international over veel kwaliteiten beschikt. “Voordat hij de bal krijgt, weet hij wat hij moet doen.”

Gravenberch ontwikkelde zich tot een vaste basisspeler in het team van trainer Erik ten Hag. In de Champions League gooide hij in de groepsfase hoge ogen, terwijl hij later ook indruk maakte in de Europa League. Gravenberch werd beloond voor zijn ontwikkeling met zijn debuut in het Nederlands elftal. In de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Vitesse was hij met een doelpunt belangrijk bij de 2-1 overwinning, terwijl hij zondag na een 4-0 zege op FC Emmen de kampioensschaal omhoog mocht houden.

De Mos noemt Gravenberch ‘een geweldige speler om naar te kijken’. “Enorme potentie”, zegt hij tegen Voetbal International. “Ik blijf zeggen: dat gaat het grootste kapitaal van Ajax ooit worden. Als hij het EK gaat spelen. En dat zal hij gaan doen. En hij heeft zich ook langzaam onttrokken van de hand van zijn leermeester, Daley Blind. Daar heeft hij een paar wedstrijden moeite mee gehad, maar de laatste wedstrijden is hij zich daarvan aan het onttrekken. Ik vond hem tegen Utrecht en AZ weer heel goed.”

Volgens De Mos speelt Gravenberch op een moeilijke positie op het middenveld. “Op het midden van het veld ben je het meest kwetsbaar. Je komt veel aan de bal en kunt dus ook veel fouten maken. Als je veel aan de bal komt, moet het ook veel goed zijn voor het team: in de eerste opbouw, in de laatste fase, er wordt veel van je verwacht”, legt hij uit. Hij vindt het knap hoe Gravenberch zijn rol invult. “Hij oriënteert zich heel goed op het veld: waar hij moet staan. En hij kan bij een aanname met één of twee bewegingen een speler passeren, er zijn weinig spelers die dat kunnen.”