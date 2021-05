Het debuut van Schreuder bij Barcelona: ‘Kijk naar januari, ongelooflijk’

Maandag, 3 mei 2021 om 00:14 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:38

Barcelona herstelde zich zondagavond van de midweekse nederlaag tegen Granada. Drie dagen na het verrassende 1-2 verlies in het Camp Nou waren de Catalanen met 2-3 te sterk in en tegen Valencia. Ronald Koeman ontbrak door een schorsing op de bank en zijn takenpakket in Mestalla werd overgenomen door rechterhand Alfred Schreuder, die na afloop ook de Spaanse pers te woord stond. “De wedstrijd tegen Granada staat los van dit duel”, antwoordde de Nederlander toen hij de vraag kreeg of hij tevreden was over de reactie van de spelers.

“We hebben in de eerste helft goed gespeeld en in de tweede helft kwamen we goed terug na de achterstand. Ik denk dat we de overwinning verdienden. De spelers hebben hard gewerkt en hebben laten zien dat ze op basis van karakter een achterstand kunnen ombuigen. Dat is heel belangrijk.” De verschillen in de top van LaLiga zijn minimaal, erkent Schreuder. “Iedereen maakt kans, maar het belangrijkste is dat wij ook kans maken. We kijken niet naar andere teams, alleen naar onszelf.”

Barcelona speelt zaterdag tegen Atlético Madrid, dat twee punten meer heeft en zodoende de koppositie verdedigt in het Camp Nou. Real Madrid en Sevilla spelen zondagavond in de hoofdstad. De regerend landskampioen, die evenveel punten als Barcelona heeft, is gebaat bij een nederlaag van Atlético in Catalonië, daar het onderling resultaat in het voordeel van het team van Zinédine Zidane is. Vier zeges in de laatste vier speeldagen én een nederlaag van los Colchoneros betekent de prolongatie van de landstitel.

“De wedstrijd tegen Atlético is geen finale, maar wel belangrijk”, benadrukte Schreuder. “We hebben nog vier wedstrijden die we stuk voor stuk moeten winnen. We hebben in bepaalde wedstrijden punten laten liggen, maar dat geldt ook voor Atlético, Real Madrid en Sevilla.” Schreuder heeft goede hoop over het winnen van de dubbel. “Het vertrouwen van Barcelona in de spelers is grenzeloos. De spelers hebben het ook vandaag weer laten zien. Kijk naar de maand januari, ongelooflijk. De achterstand op Atlético was groot, we hadden veel minder punten. En nu staan we heel dicht op Atlético. Als we volgende week winnen, staan we zelfs voor Atlético”, wees hij op de minimale verschillen, 74 om 76 punten.

Barcelona had er nog veel beter voor kunnen staan als de nederlaag tegen Granada was voorkomen. “Dat doet pijn, maar je kan gebeurtenissen uit het verleden niet veranderen. Het is verleden tijd, we kunnen alleen maar vooruitkijken.” Schreuder erkende dat Barcelona de laatste weken moeite heeft om tegendoelpunten te vermijden. In de laatste vijf duels in LaLiga werd Marc-André ter Stegen liefst zevenmaal gepasseerd, waaronder twee keer tegen Valencia. “Bij de eerste goal van Valencia werd Ter Stegen gehinderd en tegen het tweede doelpunt kun je weinig doen”, stelde Schreuder. “Maar het klopt dat we tegen Granada twee tot drie keer niet goed verdedigden. Het is belangrijk om op balbezit te spelen en de wedstrijd te controleren, maar je moet tegelijkertijd ook goed verdedigen.”