Van Hooijdonk sneert naar ‘cabaret’ van Advocaat: ‘Een verkeerd zelfbeeld’

Zondag, 2 mei 2021 om 23:55 • Chris Meijer

Na de pijnlijke 3-2 nederlaag tegen ADO Den Haag sloot Dick Advocaat niet uit dat hij nog voor het einde van het seizoen vertrekt als trainer van Feyenoord. In de komende week, vermoedelijk op maandag, lijkt een gesprek met de spelersgroep te gaan plaatsvinden waarin de vertrouwensvraag op tafel kan komen en als dat negatief uitpakt, kan de 73-jarige oefenmeester zijn conclusies trekken. Pierre van Hooijdonk doet de uitspraken van Advocaat af als ‘cabaret’ en is van mening dat de chemie tussen de trainer en de spelers van Feyenoord ‘totaal weg’ is.

“Dit is bijna cabaret. Eerst moeten de spelers bepalen of hij mag blijven. Dan stelt de journalist de vraag: ‘Dus de spelers hebben jouw lot in handen?’ ‘Nee, dat hebben de spelers helemaal niet, dat bepaal ik zelf’, antwoordt hij dan”, begint Van Hooijdonk in het programma Studio Voetbal van de NOS. “Ik denk dat de chemie totaal weg is. En dat is ontstaan door het feit dat Advocaat publiekelijk veel spelers heeft afgekraakt. En dan hoor je altijd: ‘Ja, daar moeten ze allemaal maar tegen kunnen’.”

Van Hooijdonk wijst naar de eveneens aanwezige Sjors Ultee, de trainer van Fortuna Sittard. “Sjors weet als geen ander dat dit allemaal heel gevoelig ligt. Als jij als trainer al het succes naar je toetrekt en dat het bij verlies altijd aan de spelers ligt... Dat zag je ook vandaag”, wijst de oud-spits op de verloren wedstrijd tegen hekkensluiter ADO Den Haag. “Die spelers krijgen miljoenencontracten, die moeten het maar doen. Zo had hij weer een paar oneliners, waarin hij weer de schuld bij de spelers legde en zelf geen enkele blaam trof.”

Het botert al langer niet tussen Advocaat en Van Hooijdonk. De oud-spits noemde de trainer van Feyenoord old school. Die uitspraken deden Advocaat besluiten om te bedanken voor een uitnodiging om analist te worden voor de NOS tijdens het EK. Advocaat benadrukte vrijdag op de persconferentie nog eens dat Van Hooijdonk nooit op het trainingscomplex van Feyenoord is en derhalve ook niet weet hoe hij daar te werk gaat.

“Het klopt dat ik nooit op 1908 ben, want daar mag niemand komen op dit moment. Er werken allemaal topmensen. Maar als je er als trainer geen gebruik van maakt, houdt het op. Wat hij vergeet, is dat bij Feyenoord alles lekt. Wij horen vanuit Feyenoord echt wel dingen”, zo reageert Van Hooijdonk op die woorden. “Als de chemie tussen de spelers en de trainer volledig weg is, kan een nieuw iemand dat weer proberen te terug te brengen. Er zijn nul garanties, maar zo verder gaan... Ik heb het idee dat hij niet zo scherp meer is. Hij was vorige week na de rode kaart van Berghuis ook heel mild. Het is wat het is, het leek alsof het hem niet zoveel kon schelen. Die instelling hoort niet bij een coach, dat komt bij de spelers terecht.”

“Hij kan toch uitstralen dat hij er nog voor wil gaan?”, gaat Van Hooijdonk verder. “Dat is juist altijd de kracht van Advocaat geweest. Als ik met ex-collega’s praat die onder hem gewerkt hebben: tactisch is hij geen wonder. In dat stuk van het NRC vertelde hij dat hij zichzelf op gelijke hoogte vindt staan met Guus Hiddink en Louis van Gaal. Tja, dan heb je een verkeerd zelfbeeld. Ik heb ze toevallig allemaal meegemaakt bij Oranje, dat was echt iets anders. Hij heeft fantastisch reparatiewerk verricht na Jaap Stam, maar dat was vorig jaar. Dick staat erom bekend dat hij niets achterlaat bij clubs. Het is voor de korte termijn. Dat heb je nu ook.”