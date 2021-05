Barcelona mag dankzij Lionel Messi blijven dromen van landstitel

Zondag, 2 mei 2021 om 22:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:56

Barcelona blijft volop in de race voor de landstitel in LaLiga. Het team van de geschorste Ronald Koeman was zondagavond met 2-3 te sterk voor Valencia en zodoende blijft de achterstand op koploper Atlético Madrid, dat over zes dagen op bezoek komt in het Camp Nou, intact: 74 om 76 punten. De Catalanen kwamen op achterstand, misten zelfs een penalty via Lionel Messi, maar in amper een kwartier tijd legden de bezoekers onder toeziend oog van interim-hoofdtrainer Alfred Schreuder de basis voor de belangrijke overwinning.

Barcelona had liefst zeventig procent balbezit in de eerste helft in Mestalla, maar een gebrek aan precisie in de afronding speelde de Catalanen parten. In het eerste kwartier klopte het team van Koeman nadrukkelijk aan de deur bij Jasper Cillessen. De doelman zag na drie minuten een schot van Pedri, na een goede combinatie met Frenkie de Jong, naast zijn doel verdwijnen en een kleine tien minuten later schoot Ronald Araújo de bal na een vrije trap van dichtbij tegen het lichaam van Cillessen aan. Na iets meer dan een kwartier spelen kwam De Jong net tekort om een pass van Antoine Griezmann te verzilveren.

??-?? Wat een pech voor Jasper Cillessen. Hij stopt een penalty van Lionel Messi, maar ziet Barça alsnog toeslaan ??#ZiggoSport #MatchOfTheDay #ValenciaBarca pic.twitter.com/m9gtJTvWLD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 2, 2021

Richting de rust had Pedri nog een mogelijkheid, maar ook hij kwam net tekort om zijn voet tegen een pass van Jordi Alba te zetten. Valencia had bijzonder veel moeite om in balbezit te blijven én in de buurt van het doelgebied van Marc-André ter Stegen te komen. De eerste poging van los Che was pas na negentien minuten toen José Gayá zijn schot na een counter van Valencia niet de juiste richting meegaf. Ruim vijf minuten later ging een inzet van Uros Racic vanaf de rand van het strafschopgebied weliswaar wel op doel, maar hij raakte de bal niet al te best en de inzet was dan ook een makkelijke prooi voor Ter Stegen.

De start van de tweede helft mocht er zijn. Na enkele minuten spelen kreeg Gonçalo Guedes de bal oog in oog met Ter Stegen niet in het doel, terwijl afleggen op de vrijstaande Carlos Soler beter was geweest. Uit de daaropvolgende corner kopte Gabriel Paulista de 1-0 in een leeg doel, omdat Ter Stegen op de grond viel na een vermeende overtreding van Thierry Correia. De vreugde bij het team van Javi Gracia was van korte duur. Ruim vijf minuten later voorkwam Toni Lato met een handsbal dat De Jong van dichtbij op doel kon schieten. Daar kreeg de ex-PSV’er alleen een gele kaart voor. Cillessen keerde de zwakke elfmetertrap van Messi in de linkerhoek, maar de bal verdween niet uit de doelmond en het was Messi die het leer na een scrimmage alsnog van dichtbij tegen de touwen schoot: 1-1.

'????????????????????????????' ?? Lionel Messi met een formidabele vrije trap. @elsierd doet gelijk een openbaring: 'U weet momenteel vliegt er een helikopter op Mars...' ??#ZiggoSport #MatchOfTheDay #ValenciaBarca pic.twitter.com/CLXelQuhv7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 2, 2021

De frustratie van Cillessen werd in het daaropvolgende tien tot vijftien minuten alleen maar groter. De doelman keerde een diagonale kopbal van De Jong, na een heerlijke pass van Jordi Alba, maar deels, waarna Griezmann van dichtbij kon scoren: 1-2. Een formidabele vrije trap van Messi betekende de 1-3: Cillessen raadde de richting van het schot, maar de bal belandde via de rechterpaal in het doel. Een schitterende knal van Soler in de bovenhoek bracht de spanning terug in de wedstrijd, maar Barcelona trok de drie punten over de streep en mag blijven dromen van de dubbel.

Atlético, Barcelona en Real Madrid wachten af wat Sevilla maandagavond in eigen huis tegen Athletic Club doet. De Zuid-Spanjaarden komen bij winst op de Basken op slechts één punt van Barcelona en Real Madrid en bovendien wacht komend weekeinde de topper tegen Real Madrid. Barcelona moet een dag eerder per se van Atlético winnen, maar weet dat het onderling resultaat in het voordeel van Real Madrid is.