Tottenham wint dankzij grote Gareth Bale-show en assist Steven Bergwijn

Zondag, 2 mei 2021 om 22:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:19

Tottenham Hotspur heeft zondagavond een eenvoudige zege geboekt in de Premier League. In eigen huis had de ploeg van manager Ryan Mason geen kind aan het reeds gedegradeerde Sheffield United, dat met 4-0 verslagen werd. De absolute man van de wedstrijd was Gareth Bale, die met drie treffers hoofdverantwoordelijke was voor de ruime zege. Een kwartier voor tijd kreeg Bale een publiekswissel ten faveure van Steven Bergwijn, die zijn invalbeurt nog bekroonde met een assist op Heung-Min Son.

Vanaf het eerste fluitsignaal ging Tottenham nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. De eerste serieuze kans van de wedstrijd werd genoteerd door Son, die ruimte maakte voor het schot maar op doelman Aaron Ramsdale stuitte met zijn poging. Een minuut later kwam ook Harry Kane dicht bij een doelpunt; zijn inzet werd echter van de lijn gehaald door Chris Basham. Tien minuten voor het rustsignaal werd de score alsnog geopend.

Serge Aurier bezorgde een bekeken dieptepass bij Bale, die met buitenkant links binnentikte net voordat Ramsdale de bal wilde oppakken: 1-0. Sheffield, dat in het eerste bedrijf nauwelijks in het spelbeeld voorkwam, leek zes minuten na de thee al op een 2-0 achterstand te komen. Son scoorde op aangeven van Toby Alderweireld maar deed dat vanuit buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd. Na een uur spelen werd de score alsnog verdubbeld. Son stond aan de basis van een razendsnelle counter en gaf de bal in de loop mee aan Bale, die met reuzenstappen de zestien naderde en vernietigend uithaalde: 2-0.

Bale completeerde zijn ‘valse’ hattrick in de 69ste minuut. De Real Madrid-huurling werd op de rand van het zestienmetergebied aangespeeld door Aurier, waarna hij met een bekeken schuiver in de rechterbenedenhoek de 3-0 maakte. Daarmee was de gifbeker overigens nog niet leeg voor de bezoekers. Bergwijn stond twee minuten op het veld toen hij de bal op de hoek van de zestien bezorgde bij Son, die ruimte kreeg om uit te halen en op fraaie wijze de bovenhoek vond: 4-0. Het was de eerste keer sinds het seizoen 1975/76 dat Sheffield tweemaal in een seizoen verslagen werd.