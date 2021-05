Van Hanegem: ‘Ik denk dat dit zaakje ook bij Oranje nog een rol kan spelen’

Zondag, 2 mei 2021 om 21:34 • Laatste update: 21:45

Via het journalistieke platform Follow the Money werd dit weekeinde duidelijk dat Stefan de Vrij rond zijn overstap van Lazio naar Internazionale in de zomer van 2018 niet volledig is ingelicht door het makelaarskantoor Sports Entertainment Group (SEG) waar hij mee samenwerkte. Een tekenbonus van 7,5 miljoen euro zou zonder medeweten van de verdediger in de zakken van het makelaarskantoor zijn verdwenen. Willem van Hanegem denkt dat ‘het zaakje’ ook nog weleens invloed kan hebben in de kleedkamer van Oranje.

“Over slecht gesproken. Ik kon niet geloven wat ik dit weekend las. Stefan de Vrij die zo is belazerd door zijn zaakwaarnemers. Door een jongen die al jaren over de vloer kwam en tot de vriendenkring van de familie behoorde. En waarschijnlijk met hulp van zijn superieuren van managementbureau SEG”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Ik vind het zo schandalig dat ik er geen woorden voor heb.”

“7,5 miljoen en nog meer in de achterzak en over de rug van een fatsoenlijke jongen. Ik denk dat dit zaakje ook bij Oranje nog een rol kan spelen”, gaat de oud-international verder. “Als ik werd begeleid door dat kantoor en mijn mede-international werd zo bestolen, dan zou ik zeggen: we stappen allemaal weg bij dat kantoor. Wegwezen en snel. Wij laten onze teamgenoot, een kameraad, niet zo schofterig behandelen. Zeker in een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van collectief actie ondernemen. Dit kun je toch niet over je kant laten gaan als internationals?”

Van Hanegem benadrukt dat er in zijn tijd ook veel misging. “Cruijff en de varkensfokkerij, Neeskens en zijn tent in Amsterdam. Bij mij ging het geld van het tennispark in verkeerde zakken”, aldus Van Hanegem. Hij benadrukt dat dit om ‘een kantoor dat collega’s zakelijk begeleidt’ gaat. “En dan dit geintje uithaalt. De Vrij is kampioen van Italië met Internazionale. Dat is prachtig. Ik hoop dat hij die premie die hij krijgt wél zelf mag houden.”