‘Zeg jij dat hij expres geel pakte omdat hij bang is om tegen Ajax te spelen?'

Zondag, 2 mei 2021 om 20:33 • Chris Meijer • Laatste update: 20:36

Jens Toornstra is volgende week niet van de partij tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. De middenvelder pakte in het duel met ADO Den Haag (3-2 nederlaag) twee gele kaarten en was door de eerste prent al geschorst voor De Klassieker. Emile Schelvis en Jan van Halst zeggen in het programma Rondo van Ziggo Sport dat Toornstra opzettelijk een gele kaart pakte, zodat hij het duel met Ajax zou missen.

“Ik ben heel benieuwd wat er volgende week gaat gebeuren bij Feyenoord - Ajax. Jens Toorntra pakt expres een gele kaart en later rood, Berghuis is er niet bij”, zo begint Schelvis in het praatprogramma. “Zeg jij dat nu echt, dat Toornstra expres een gele kaart pakte omdat hij bang is om tegen Ajax te spelen? Dat is toch een mooie wedstrijd om te spelen?”, zo reageert tafelgenoot Youri Mulder verbaasd op de bewering van Schelvis.

“Niet bang, maar ook gefrustreerd. De frustratie slaat aan alle kanten toe. Je hebt het toch gezien? Dat geeft aan hoe diep het zit binnen die club en ploeg”, gaat Schelvis verder. “Als dat zo is, is het wel heel ernstig”, stelt Mulder. “Een dragende speler, die altijd stinkend zijn best doet. Ik kan me niet voorstellen dat hij bang is om zo’n wedstrijd te spelen. Dat hij liever niet wil voetballen. Je wil toch voetballen?”

“Het is zó duidelijk. Die frustratie mag blijkbaar, zoals Berghuis voor de derde keer iemand neertrapte. Ja, dat is dan frustratie. Daar snap ik niks van, het wordt een soort van goedgepraat”, geeft Jan van Halst te kennen. Steven Berghuis kreeg vorige week een rode kaart in de wedstrijd tegen Vitesse (0-0) en werd voor twee wedstrijden geschorst, waardoor hij evenals Toornstra ontbreekt in De Klassieker.

Ruud Gullit zoekt een verklaring voor de frustraties van Berghuis: “Als je bij het Nederlands elftal met goede spelers om je heen speelt en je voelt hoe lekker dat gaat, terwijl het bij je eigen club moeizaam en traag gaat... Tja, daar is hij de speler niet voor. We hebben het erover waar die frustratie vandaan komt.”