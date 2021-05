Zenit Sint-Petersburg vernedert enige overgebleven titelconcurrent in Rusland

Zondag, 2 mei 2021 om 20:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:18

Zenit Sint-Petersburg heeft zich zondag voor het derde seizoen op rij gekroond tot kampioen van Rusland. De ploeg van trainer Sergey Semak won zondagavond met 6-1 van Lokomotiv Moskou, de enige overgebleven concurrent. Met nog twee wedstrijden te gaan bedraagt het gat tussen de nummers één en twee van de Premjer-Liga negen punten.

Bij een gelijkspel zou het onderling resultaat geen uitkomst bieden, na twee remises, en moest Zenit het titelfeest een week uitstellen. Het werd in de eerste helft echter duidelijk dat de grootmacht zondag al kampioen zou worden. Door een treffer van Artem Dzyuba en een dubbelslag van Sardar Azmoun, de nummers twee en één op de topscorerslijst van Rusland, leidde Zenit in de pauze al met 3-0.

In de eerste minuten na de pauze voerden Azmoun en Dzyuba de score op. Zij staan nu op respectievelijk negentien en zestien treffers in de competitie. François Kamano deed iets terug, waarna Malcom de eindstand op 6-1 bepaalde met een mooie stift van aanzienlijke afstand. Zenit kwalificeert zich via het kampioenschap voor de groepsfase van de Champions League. Het is de eerste club met drie opeenvolgende landstitels sinds de reeks van vijf kampioenschappen van Spartak Moskou tussen 1996 en 2001.