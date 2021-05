Perez geniet bij Ajax: ‘In Nederland laat hij zien dat hij een goede speler is’

Zondag, 2 mei 2021 om 19:40 • Chris Meijer

Kenneth Perez is zeer te spreken over Davy Klaassen. De 28-jarige middenvelder keerde vorige zomer terug bij Ajax en was dit seizoen in 44 wedstrijden goed voor 16 doelpunten en 5 assists, waarmee hij een belangrijke rol speelde in het behalen van de landstitel. Perez noemt Klaassen in het programma Dit was het Weekend van ESPN een ‘speler met een ongelofelijk goede functionele techniek’.

“Als Ajax ben je over het algemeen de betere ploeg, maar de tegenstander kan zich goed instellen en staat heel defensief. Dan moet je toch iemand hebben die de 1-0 maakt, want dan kun je vooruit en krijg je meer ruimte. Al die dingen kennen we wel. Maar ja, als iemand negen keer de 1-0 maakt... Nou, dan ben je best belangrijk”, zo begint Perez. Klaassen verliet Ajax in 2017 voor een dienstverband bij Everton en keerde via Werder Bremen terug naar Amsterdam.

“Het is heel opvallend dat het keer op keer gebeurt: iemand gaat naar het buitenland, daar lukt het niet helemaal”, stelt de Deense analist. “Wij vinden hem allemaal een goede speler en in Nederland laat hij zien dat hij een goede speler is. Hij begon als verdedigende middenvelder, dat had hij bijgeleerd bij Werder Bremen. Daarna is hij naar tien gegaan, toen Quincy Promes wegging. Toen heeft hij al deze goals gemaakt en zijn oude positie gevonden.”

“De Premier League is dus net even een station te ver voor de meeste Nederlandse spelers. Je hoort het nu ook van Erwin Koeman, die met hem bij Everton werkte. Fysiek is het gewoon niet voldoende vanuit de Eredivisie”, gaat Perez verder. Collega-analist Arnold Bruggink benadrukt dat er in de Premier League ‘te veel anderen klaarstaan om je plek over te nemen'. Perez beaamt: “Het maakt geen bal uit dat je dertig miljoen euro hebt gekost.”

Jan Joost van Gangelen noemt Klaassen vanwege zijn instelling de ‘witte latino’. “Het is niet de meest sierlijke speler om naar te kijken, maar hij heeft zo’n ongelofelijk goede functionele techniek”, reageert Perez. “Dat combineert hij met altijd op de goede plek te staan. Bij een corner beweegt hij altijd in de buurt van waar de bal gaat komen. Hij duikt altijd fantastisch op in het strafschopgebied.”