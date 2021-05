De Barcelona-elf van de geschorste Ronald Koeman in Valencia

Zondag, 2 mei 2021 om 19:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:24

Ronald Koeman laat Sergiño Dest, Clément Lenglet en Pedri terugkeren in de basiself van Barcelona. Het drietal verschijnt zondagavond om 21.00 uur aan het startsignaal van de uitwedstrijd in en tegen Valencia. Koeman, die door een schorsing op de tribune moet plaatsnemen en derhalve wordt vervangen door Alfred Schreuder, geeft daarnaast de voorkeur aan Ronald Araújo boven Óscar Mingueza. Barcelona, 71 punten, moet winnen om in het spoor van titelverdediger Real Madrid, 74 punten, en koploper Atlético Madrid, 76 punten, te blijven.

Het doel van Barcelona wordt verdedigd door Marc-André ter Stegen, die al sinds 5 april niet meer zijn doel schoonhoudt in LaLiga. Na de 1-0 zege op Real Valladolid volgden tegentreffers tegen Real Madrid (2-1 verlies), Getafe (5-2 winst), Villarreal (1-2 winst) en Granada (1-2 verlies). De driemansdefensie wordt gevormd door Araújo, Gerard Piqué en Clément Lenglet. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven Samuel Umtiti, die tegen Granada een verrassende basisplaats had, terwijl Araújo ten koste van Óscar Mingueza zijn eerste basisplek sinds de topper tegen Real Madrid heeft.

De zijkanten komen zowel offensief als defensief voor rekening van Dest en Jordi Alba. Op het middenveld is plaats voor Sergio Busquets, die wedstrijd nummer 625 voor Barcelona speelt, Frenkie de Jong en Pedri. Laatstgenoemde startte afgelopen donderdag evenmin tegen Granada, daar Ilaix Moriba de voorkeur kreeg. De voorhoede in het 3-5-2-systeem wordt gevormd door aanvoerder en Pichichi Lionel Messi en Antoine Griezmann. Messi, De Jong, Griezmann en Mingueza staan op scherp.

Schreuder heeft Ousmane Dembélé en Trincao op de bank tot zijn beschikking om, indien nodig, de wedstrijd open te breken. Martin Braithwaite is nog altijd uit de roulatie door een enkelblessure. Ook Moriba, die in elk van de laatste twaalf wedstrijden speeltijd kreeg, is een voor de hand liggende optie in een wedstrijd waarin Barcelona hoogstwaarschijnlijk balbezit zal hebben en Valencia flink druk zal zetten en op de counter zal spelen. De enige verandering in de wedstrijdselectie ten opzichte van afgelopen donderdag is de entree van Matheus Fernandes in de plaats van Konrad de la Fuente, die vandaag voor Barcelona B speelde. Fernandes deed dit seizoen slechts zeventien minuten mee: een invalbeurt tegen Dynamo Kiev.

Bij winst in Mestalla heeft Barcelona in LaLiga voorlopig zowel thuis als uit evenredig veel punten behaald: 37 in het Camp Nou en 37 buitenshuis. Het team van Koeman kwam tot dusver tot elf zeges, een remise en vier nederlagen in zestien uitduels, met een doelsaldo van 34-13.

Opstelling Valencia: Cillessen; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Guillamón, Lato, Gayá; Racic, Wass, Carlos Soler; Guedes en Maxi Gómez.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi en Griezmann.