Arjen Robben vernietigend: ‘Ik vind het ook niet kunnen in de Eredivisie’

Zondag, 2 mei 2021 om 19:07 • Laatste update: 19:10

Arjen Robben speelde zondagmiddag als invaller dertig minuten mee in het duel tussen FC Groningen en Sparta Rotterdam (1-2). Het is echter nog de vraag of de 37-jarige vleugelaanvaller volgende week tegen FC Emmen in actie zal komen voor de formatie van trainer Danny Buijs. FC Emmen speelt zijn thuiswedstrijden aan De Oude Meerdijk op kunstgras en Robben is niet bepaald een fan van die ondergrond.

“In het begin van het seizoen besloten we om wedstrijden op kunstgras over te slaan. Maar ik zeg nu nog niet dat we het honderd procent zeker niet doen. Misschien ben ik er toch bij”, zo laat Robben optekenen door het Algemeen Dagblad. De vleugelaanvaller laat zijn keuze afhangen van de trainingsweek van FC Groningen. Als er besloten wordt om aanloop naar het duel met FC Emmen op kunstgras te trainen, laat Robben de wedstrijd van volgende week vermoedelijk aan zich voorbij gaan.

“Mijn voorkeur gaat uit naar trainen op gras. Drie dagen later spelen we alweer thuis tegen AZ. Anders moet je steeds schakelen tussen de verschillende ondergronden”, geeft Robben te kennen. Hij is niet bepaald een fan van kunstgras. “Ik heb er sowieso een hekel aan. Ik vind het ook niet kunnen in de Eredivisie, laat dat duidelijk zijn. Het kan niet zo zijn dat drie clubs op kunstgras spelen. Dit hoort niet. Voetballen doe je op gras. Punt.”

Robben speelde zondagmiddag zijn vierde wedstrijd van dit seizoen. Na in het begin van het seizoen in actie te zijn gekomen tegen PSV en FC Utrecht, stond de vleugelaanvaller maanden aan de kant met kuitproblemen. Er werd aanvankelijk geprobeerd om hem tijdig fit te krijgen voor de uitwedstrijd tegen PSV van vorige week, maar zijn herstel verliep voorspoedig en daardoor kon hij twee weken eerder tegen sc Heerenveen al minuten maken. Mede daardoor moest Robben het bezoek aan Eindhoven aan zich voorbij laten gaan, maar tegen Sparta speelde hij uiteindelijk dertig minuten mee.