Grote afwezige André Onana laat van zich horen tijdens titelfeest Ajax

Zondag, 2 mei 2021 om 17:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:10

André Onana heeft zondagmiddag via Twitter gereageerd op de landstitel van Ajax. De keeper mocht vanwege zijn dopingschorsing niet aanwezig zijn bij de festiviteiten en was daarmee de grote afwezige. Hij leeft wel mee met zijn ploeggenoten. "Ik had de titel graag met jullie allemaal gevierd, maar dat zal nog even duren. Grote felicitaties aan de hele Ajax-familie en bovenal de supporters", schrijft Onana.

"Wij zijn de kampioen! Het is weer gelukt!", tweet de Kameroener bovendien. Onana keepte dit seizoen twintig wedstrijden in de Eredivisie, voordat hij een schorsing van een jaar kreeg opgelegd. De kans is volgens directeur voetbalzaken Marc Overmars groot dat Onana zijn laatste wedstrijd voor Ajax al heeft gespeeld. Voorafgaand aan de kampioenswedstrijd tegen FC Emmen zei Overmars dat Ajax de onderhandelingen over een nieuw contract 'niet voor niets' heeft stopgezet. "Ik acht de kans groot dat hij in de zomer weg zal gaan", zei hij tegen de NOS.

Onana heeft een contract tot de zomer van 2022 en zal daardoor verkocht moeten worden om een transfervrij vertrek te voorkomen. Analist Ronald de Boer van ESPN ziet meerdere spelers van Ajax vertrekken, onder wie Onana. "Sommige spelers zijn in principe ook klaar. Ik denk dat Onana in principe klaar is met Ajax. Dat is helemaal niet negatief bedoeld, die jongen heeft het geweldig gedaan, maar dat zijn spelers die zijn gekomen om de top te halen." Volgens ESPN had Ajax aan de FIFA gevraagd of Onana bij wijze van uitzondering aanwezig mocht zijn bij het feest, maar werd daar geen toestemming voor verleend.

We are the Champions! ?? We did it again!???? I would have loved to celebrate the title with all of you, but that will have to wait a bit. Many congratulations to all the @AFCAjax family and most importantly, the fans.#XXXVoorJullie https://t.co/IjRThgYHKQ — Andre Onana (@AndreyOnana) May 2, 2021

Tegelijkertijd maakt Maarten Stekelenburg na het behalen van de landstitel bekend dat hij nog minimaal een jaar aan Ajax verbonden blijft, iets dat de 38-jarige doelman en directeur voetbalzaken Marc Overmars al hadden aangekondigd. “Ajax en ik zijn eruit, ik heb een eenjarig contract”, zo laat Stekelenburg optekenen door Voetbal International. Vermoedelijk moet hij volgend seizoen gaan concurreren met Remko Pasveer. “Maar zoals het nu gaat, gaat het prima, toch?”