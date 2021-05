Arsenal kent moeiteloze generale richting return in de halve finale

Zondag, 2 mei 2021 om 16:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:10

Arsenal heeft zondagmiddag een prima generale afgewerkt in aanloop naar de return in de halve finale van de Europa League tegen Villarreal. De ploeg van manager Mikel Arteta was op bezoek bij Newcastle United met 0-2 te sterk door treffers van Mohamed Elneny en Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal stijgt door de zege naar de negende plek en heeft nog een kleine kans op deelname aan de groepsfase van de Europa League. De achterstand op nummer zes Liverpool, dat later op de dag aantreedt tegen Manchester United, bedraagt vijf punten met nog vier speelronden.

Arteta begon met Aubameyang in de basis, nadat de spits afgelopen donderdag in de heenwedstrijd tegen Villarreal (2-1 verlies) vijf minuten voor tijd binnen de lijnen kwam. De spits keerde daarmee terug aan de aftrap na te zijn getroffen door malaria. Doelman Bernd Leno kreeg rust en werd tussen de palen vervangen door Mathew Ryan. De bezoekers schoten uit de startblokken en grepen al na zes minuten spelen de leiding, toen Héctor Bellerín aan de rechterkant van het veld doorbrak. De voorzet van de rechtervleugelverdediger werd in eerste instantie gemist door Aubameyang, waarna Elneny uit de rebound wel trefzeker was: 0-1.

Aubameyang kreeg na een kwartier spelen de mogelijkheid om zijn misser te herstellen op aangeven van Gabriel Martinelli, maar zag zijn schot bij de eerste paal rakelings naast gaan. Newcastle herpakte zich vervolgens enigszins en werd bovendien gevaarlijk via Allan Saint-Maximin. De aanvaller creëerde ruimte voor zichzelf om te schieten en zag hoe Ryan het van richting veranderde schot ternauwernood over de lat kon tikken na tussenkomst van Granit Xhaka. Diezelfde Xhaka was na een half uur spelen dichtbij een ruimere voorsprong voor Arsenal met een schot van afstand, maar moest toezien hoe Martin Dúbravka met een knappe reflex het leer uit de rechterbovenhoek hield.

Na de pauze deden beide ploegen het beduidend rustiger aan. Newcastle poogde wel een gelijkmaker te forceren, maar had geen antwoord op het goed georganiseerde spel van Arsenal, dat de wedstrijd na ruim een uur spelen in het slot gooide. Martinelli gaf de bal vanaf de linkerkant voor op Aubameyang, waarna laatstgenoemde richting de bal vloog en van dichtbij afrondde met een vliegende volley: 0-2. Arsenal domineerde vervolgens en kwam niet meer in gevaar. Newcastle eindigde het duel met tien man, nadat Fabian Schär van achteren veel te stevig doorging op de voet van Martinelli. Mike Dean kende geen mededogen en stuurde de verdediger van het veld.