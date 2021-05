Internazionale is landskampioen na bizarre wedstrijd van Atalanta

Zondag, 2 mei 2021 om 16:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:02

Internazionale is zondagmiddag kampioen van Italië geworden zonder zelf in actie te komen. Atalanta morste in een knotsgek duel met Sassuolo punten (1-1), waardoor i Nerazzurri niet meer te achterhalen zijn. Het is de twintigste keer in de clubgeschiedenis dat Inter de landstitel weet te veroveren. Hoewel achtervolgers Atalanta en AC Milan (allebei 69 punten) nog in punten gelijk kunnen komen met de koploper, kan de ploeg van trainer Antonio Conte op basis van het onderlinge resultaat niet meer van de troon gestoten worden.

Sassuolo - Atalanta 1-1

De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini begon desastreus aan de ontmoeting, daar Pierluigi Gollini halverwege de eerste helft met direct rood van het veld gestuurd werd. De doelman haalde de doorgebroken Jérémie Boga neer, waarna arbiter Luca Pairetto resoluut naar zijn borstzak greep. Hoewel de beslissing enigszins controversieel was, rectificeerde de videoscheidsrechter het oordeel niet. Desalniettemin kwam Atalanta na ruim een half uur spelen op voorsprong. Ruslan Malinovskyi bezorgde een fraaie steekbal bij Robin Gosens, die met een acrobatische volley de verre hoek vond: 0-1.

Sassuolo was voor rust niet bij machte de overtalsituatie uit te buiten. Domenico Berardi deed vijf minuten voor de pauze nog wel een duit in het zakje, maar zijn schot schampte de bovenkant van de lat. Ook Atalanta werd nog gevaarlijk. Duván Zapata dacht van dichtbij de 0-2 aan te tekenen uit de rebound, maar eerder die aanval ontving Berat Djimsiti de bal in buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd. Een pijnlijke tegenvaller bleek later, daar Sassuolo zes minuten na de pauze de stand nivelleerde. Berardi maakte de 1-1 uit een strafschop, die Pairetto toekende na een lichte overtreding van Rafael Tolói op Hamed Traorè. Halverwege de tweede helft kwam Atalanta goed weg. Manuel Locatelli leek op aangeven van Giacomo Raspadori de 2-1 te maken, maar de treffer werd afgevlagd wegens buitenspel.

Oh oh oh! ?? Atalanta krijgt een penalty, maar Luis Muriel mist! ?? Nog steeds 1-1: Inter is bij deze stand de kampioen van Italië ??#ZiggoSport #SerieA #SassuoloAtalanta pic.twitter.com/94YhckQNcP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 2, 2021

Een kwartier voor tijd kwam kreeg Atalanta dé kans om de voorsprong te pakken. Marlon kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op Luis Muriel en mocht vertrekken, waarna Pairetto de bal bovendien op de stip legde. Muriel ging zelf achter de bal staan en probeerde door het midden te scoren, maar Andrea Consigli bracht redding. In de slotfase hoopte Atalanta het nog te vinden; puntenverlies werd echter niet meer afgewend.

Napoli - Cagliari 1-1

De thuisploeg ging met een voorsprong rusten, maar het was Cagliari dat de grootste kansen kreeg in het eerste bedrijf. In de dertiende speelminuut opende Napoli de score via Victor Osimhen, die een hoge steekbal ontving van Lorenzo Insigne en oog in oog met doelman Alessio Cragno koelbloedig afrondde: 1-0. Cagliari ging direct op zoek naar de gelijkmaker. Na een half uur spelen verschalkte Gabriele Zappa doelman Alex Meret met een geplaatst schot, maar de paal voorkwam de 1-1. Op slag van rust stond het aluminium wederom een treffer van de bezoekers in de weg. Meret bracht redding op een venijnige kopbal van Leonardo Pavoletti, waarna Nahitan Nández uit de rebound op de paal schoot.

Na de thee nam Napoli het heft in handen. Kort nadat Diego Demme met een kanonskogel de lat trof, had ook Osimhen het fortuin niet aan zijn zij. De spits dacht de 2-0 aan te tekenen maar hinderde Diego Godín bij het uitverdedigen, waardoor de treffer na het bekijken van de videobeelden werd afgekeurd. In het restant van de wedstrijd gingen de Napolitanen nog op zoek naar een tweede treffer, maar die werd niet meer gevonden. Cagliari scoorde nog wel: het was Nandez die er op aangeven van Alfred Duncan 1-1 van maakte.

Lazio - Genoa 4-3

Eenvoudig was de zege allerminst, maar toch wisten de Romeinen na negentig minuten voetbal een clubrecord te vestigen: voor het eerst in de geschiedenis won Lazio elf Serie A-duels op rij. De score werd na een half uur spelen geopend door Joaquín Correa, die de bal op fortuinlijke wijze tegen zijn scheenbeen kreeg en de 1-0 maakte. Op slag van rust sloeg Lazio wederom toe. Ciro Immobile werd door Ivan Radovanovic vastgehouden in de zestien, waarna arbiter Piero Giacomelli een strafschop toekende. Immobilie ging zelf achter de bal staan en stuurde doelman Mattia Perin de verkeerde hoek in: 2-0.

De teams stonden na de pauze koud op het veld toen Genoa door een eigen doelpunt van Adam Marusic de aansluitingstreffer vond. De tegenslag deerde Lazio echter niet, daar de marge binnen een minuut weer verdubbeld werd. Vanaf de rand van het strafschopgebied was het Luis Alberto die met veel gevoel de rechterbovenhoek vond: 3-1. Na een klein uur spelen liepen i Biancocelesti nog verder weg, toen Correa vanaf de linkerkant naar binnen kapte en met een bekeken schuiver voor de 4-1 zorgde. Toch kwam de spanning nog terug in de wedstrijd. Tien minuten voor het eindsignaal benutte Gianluca Scamacca een penalty, die Genoa toegekend kreeg na een overtreding van Danilo Cataldi op Milan Badelj. Een minuut later zorgde Eldor Shomurodov zelfs nog voor de 4-3, al bleef de gelijkmaker uit.