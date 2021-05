Ajax maakt indruk met geste aan Bruins Slot: ‘Ik krijg er kippenvel van’

Zondag, 2 mei 2021 om 16:43 • Yanick Vos • Laatste update: 16:46

Ajax heeft de 35ste landstitel uit de clubgeschiedenis officieel binnen na een 4-0 overwinning op FC Emmen. Direct na afloop van de wedstrijd werd op het veld in de Johan Cruijff ArenA een foto van Tonny Bruins Slot op het veld gezet. De voormalig scout van Ajax overleed op 2 november vorig jaar. In het samenzijn van directeur voetbalzaken Marc Overmars en hoofd-videoanalist Pieter Morel legde hoofdtrainer Erik ten Hag een Ajax-shirt bij de foto van Bruins Slot. “Ik krijg er kippenvel van”, reageerde Ronald de Boer, aanwezig in het stadion namens ESPN.

Bruins Slot werkte jarenlang als scout en analist voor Ajax. ‘Kampioen’ en nummer 35 stond achterop het shirt dat bij zijn foto werd neergelegd. “Hij is een geweldige scout van Ajax geweest in al die jaren. En een geweldige man”, zei De Boer, die Bruins Slot door zijn werkzaamheden bij Ajax van dichtbij meemaakte. “Als je het over voetbaldieren hebt... Hij leefde er iedere dag voor om wedstrijden te bekijken. Hij bekeek de uitwedstrijden van de tegenstanders, kwam met een uitgebreide analyse voor de dag. Echt een geweldige man.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks dat Bruins Slot al geruime tijd met gezondheidsproblemen kampte, bleef hij tot vlak voor zijn dood wedstrijdanalyses van tegenstanders aanleveren aan Ajax. “Hij heeft bijgedragen aan het kampioenschap. Hij was er altijd”, aldus De Boer. “Het is een traditie geworden dat hij het ging doen, dan ging de staf verder met wat hij had gezien en waar de kansen lagen. Dit zegt wel iets over het respect dat hij afgedwongen de laatste jaren.”