Slotoffensief met ingevallen Robben komt te laat voor FC Groningen

Zondag, 2 mei 2021 om 16:21 • Mart Oude Nijeweeme

FC Groningen heeft zondagmiddag de derde nederlaag op rij moeten slikken in de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs kwam in eigen huis bijzonder matig voor de dag tegen Sparta Rotterdam en zag hoe de bezoekers met 1-2 zegevierden. Lichtpuntje was de rentree van Arjen Robben, die een half uur voor tijd binnen de lijnen werd gebracht en daarmee voor de vierde keer dit seizoen in actie kwam. Sparta stijgt door de zege naar de negende plek, terwijl Groningen zevende blijft.

Groningen was geen schim van de ploeg die eerder dit seizoen bijna wekelijks een goede wedstrijd op de mat legde. De eerste keer dat de thuisploeg van zich deed spreken in de eerste helft was na een kwart wedstrijd, toen Tomás Suslov het van grote afstand probeerde met een alles of niets poging. Zijn schot kon eenvoudig worden gepakt door doelman Maduka Okoye. Vier minuten later was het aan de overkant wel raak. Bart van Hintum verspeelde de bal na een breedtepass door de as van het veld, waarna Aaron Meijers overnam en Abdou Harroui van ruim twintig meter doeltreffend uithaalde met een schot in de rechterbovenhoek: 0-1.

De voorsprong was op dat moment verdiend te noemen voor de ploeg van Henk Fraser. Sparta domineerde en profiteerde optimaal van een veel te statisch Groningen. De ploeg van Buijs creëerde nagenoeg niks in het eerste bedrijf en kwam tot slechts twee balcontacten in de vijandelijke zestien. Mario Engels had de mogelijkheid om de score nog voor rust te verdubbelen, maar zijn schot vanaf de linkerkant van het veld op aangeven van Harroui eindigde op de uitgestoken linkervoet van Padt. Na de pauze veranderde het spelbeeld amper en was het Sparta dat de klok sloeg.

Tien minuten na rust beloonden de Rotterdammers zichzelf voor het goede spel. Padt had in eerste instantie nog een reactie op een inzet van Lennart Thy, maar was kansloos op de rebound van Tom Beugelsdijk: 0-2. Buijs bracht vervolgens na een uur spelen Robben binnen de lijnen voor Patrick Joosten en gunde ook Ramon Pascal Lundqvist speelminuten. Laatstgenoemde maakte het nog even spannend door een door Beugelsdijk verkeerd ingeschatte uittrap van Padt in het lege doel te schuiven, maar verder dan dat kwam Groningen niet. De gelijkmaker was in de blessuretijd niet besteed aan Paulos Abraham, die op aangeven van Mohamed El Hankouri voor een leeg doel naast schoot.